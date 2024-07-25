В центре Тюмени появится променад с велодорожками

В центре Тюмени появится новый пешеходный маршрут с велодорожками. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время прямого эфира на радио.
«Еще одним из инициативных проектов, который мы себе ставим в задачу, это разработка и объединение в некий зеленый каркас пешеходно-рекреационных зон в центре города. После завершения капитального ремонта на улице Ленина здесь сформируется комфортная пешеходная сеть протяженностью почти 5,5 км – от моста Влюбленных до улицы Мориса Тореза и с переходом на улицу Республики. На этой территории существуют исторически сложившиеся скверы и парки, зеленые уголки, которые мы в течение пяти лет планируем трансформировать, что позволит создать по-настоящему насыщенный пешеходно-рекреационный и велосипедный маршруты», – сообщил мэр Афанасьев.
Глава города отметил, что проект объединит все общественные пространства. Он реализуется в течение нескольких лет.
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