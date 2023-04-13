13 апреля 2023

Челябинские аудиторы назвали плюсы и минусы онлайн-обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение по части онлайн-программ можно пройти бесплатно Фото:

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области разобрали плюсы и минусы обучения на онлайн-платформах переподготовки и повышения квалификации. Как сообщили URA.RU в палате, актуальность онлайн-курсов растет несмотря на то, что они подходят не для всех.

«В плюсах онлайн-обучения гибкость расписания, разнообразие программ, экономия времени и денег на коммутирование, обучение в любой точке мира, а также компенсация обучения IT-специальностям в рамках нацпрограммы. Среди минусов отсутствие личного контакта, самостоятельное планирование учебного процесса и неопределенность в получении методической помощи при возникновении вопросов», — рассказали URA.RU в КСП.

В палате отметили, при выборе курсов стоит обратить внимание на наличие лицензии у платформы, отзывы выпускников, квалификацию и опыт преподавателей. Формат обучения подойдет работающим людям, желающим сэкономить и тем, кому важно разнообразие в выборе программ. Притом на некоторые направления предоставляется и бесплатное обучение.

Самым дорогостоящим направлением в ведомстве назвали IT-сферу. Объясняется это ростом востребованности цифровых профессий. Лидирующие позиции занимают курсы по бухгалтерскому учету, что связано с частым обновлением нормативной базы.

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В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области разобрали плюсы и минусы обучения на онлайн-платформах переподготовки и повышения квалификации. Как сообщили URA.RU в палате, актуальность онлайн-курсов растет несмотря на то, что они подходят не для всех. «В плюсах онлайн-обучения гибкость расписания, разнообразие программ, экономия времени и денег на коммутирование, обучение в любой точке мира, а также компенсация обучения IT-специальностям в рамках нацпрограммы. Среди минусов отсутствие личного контакта, самостоятельное планирование учебного процесса и неопределенность в получении методической помощи при возникновении вопросов», — рассказали URA.RU в КСП. В палате отметили, при выборе курсов стоит обратить внимание на наличие лицензии у платформы, отзывы выпускников, квалификацию и опыт преподавателей. Формат обучения подойдет работающим людям, желающим сэкономить и тем, кому важно разнообразие в выборе программ. Притом на некоторые направления предоставляется и бесплатное обучение. Самым дорогостоящим направлением в ведомстве назвали IT-сферу. Объясняется это ростом востребованности цифровых профессий. Лидирующие позиции занимают курсы по бухгалтерскому учету, что связано с частым обновлением нормативной базы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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