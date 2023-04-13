Челябинские аудиторы назвали плюсы и минусы онлайн-обучения

14 апреля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Обучение по части онлайн-программ можно пройти бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области разобрали плюсы и минусы обучения на онлайн-платформах переподготовки и повышения квалификации. Как сообщили URA.RU в палате, актуальность онлайн-курсов растет несмотря на то, что они подходят не для всех. «В плюсах онлайн-обучения гибкость расписания, разнообразие программ, экономия времени и денег на коммутирование, обучение в любой точке мира, а также компенсация обучения IT-специальностям в рамках нацпрограммы. Среди минусов отсутствие личного контакта, самостоятельное планирование учебного процесса и неопределенность в получении методической помощи при возникновении вопросов», — рассказали URA.RU в КСП. В палате отметили, при выборе курсов стоит обратить внимание на наличие лицензии у платформы, отзывы выпускников, квалификацию и опыт преподавателей. Формат обучения подойдет работающим людям, желающим сэкономить и тем, кому важно разнообразие в выборе программ. Притом на некоторые направления предоставляется и бесплатное обучение. Самым дорогостоящим направлением в ведомстве назвали IT-сферу. Объясняется это ростом востребованности цифровых профессий. Лидирующие позиции занимают курсы по бухгалтерскому учету, что связано с частым обновлением нормативной базы.

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области разобрали плюсы и минусы обучения на онлайн-платформах переподготовки и повышения квалификации. Как сообщили URA.RU в палате, актуальность онлайн-курсов растет несмотря на то, что они подходят не для всех. «В плюсах онлайн-обучения гибкость расписания, разнообразие программ, экономия времени и денег на коммутирование, обучение в любой точке мира, а также компенсация обучения IT-специальностям в рамках нацпрограммы. Среди минусов отсутствие личного контакта, самостоятельное планирование учебного процесса и неопределенность в получении методической помощи при возникновении вопросов», — рассказали URA.RU в КСП. В палате отметили, при выборе курсов стоит обратить внимание на наличие лицензии у платформы, отзывы выпускников, квалификацию и опыт преподавателей. Формат обучения подойдет работающим людям, желающим сэкономить и тем, кому важно разнообразие в выборе программ. Притом на некоторые направления предоставляется и бесплатное обучение. Самым дорогостоящим направлением в ведомстве назвали IT-сферу. Объясняется это ростом востребованности цифровых профессий. Лидирующие позиции занимают курсы по бухгалтерскому учету, что связано с частым обновлением нормативной базы.