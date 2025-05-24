24 мая 2025

Пьяного водителя рейсового автобуса задержали под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Нетрезвого водителя задержали в Копейске
Нетрезвого водителя задержали в Копейске Фото:

В Копейске (входит в агломерацию Челябинска) водителя рейсового автобуса задержали пьяным во время перевозки пассажиров. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«Сотрудники ДПС на улице Ленина остановили автобус для проверки документов. У мужчины заметили признаки опьянения: запах алкоголя и изменение цвета кожи лица. После проверки алкотестером факт опьянения подтвердился», — отмечает пресс-служба ведомства на странице «Госавтоинспекция Копейска» в соцсети «ВКонтакте». 

Мужчина, 1980 года рождения, вез трех пассажиров с челябинской остановки ЧКПЗ в копейский поселок Потанино. Водитель пассажирского транспорта привлечен по статье 12.8 КоАП РФ и ему предстоит выплатить крупный штраф. Автобус отправили на штрафстоянку.

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В Копейске (входит в агломерацию Челябинска) водителя рейсового автобуса задержали пьяным во время перевозки пассажиров. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. «Сотрудники ДПС на улице Ленина остановили автобус для проверки документов. У мужчины заметили признаки опьянения: запах алкоголя и изменение цвета кожи лица. После проверки алкотестером факт опьянения подтвердился», — отмечает пресс-служба ведомства на странице «Госавтоинспекция Копейска» в соцсети «ВКонтакте».  Мужчина, 1980 года рождения, вез трех пассажиров с челябинской остановки ЧКПЗ в копейский поселок Потанино. Водитель пассажирского транспорта привлечен по статье 12.8 КоАП РФ и ему предстоит выплатить крупный штраф. Автобус отправили на штрафстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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