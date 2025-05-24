Пьяного водителя рейсового автобуса задержали под Челябинском

В Копейске (входит в агломерацию Челябинска) водителя рейсового автобуса задержали пьяным во время перевозки пассажиров. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
«Сотрудники ДПС на улице Ленина остановили автобус для проверки документов. У мужчины заметили признаки опьянения: запах алкоголя и изменение цвета кожи лица. После проверки алкотестером факт опьянения подтвердился», — отмечает пресс-служба ведомства на странице «Госавтоинспекция Копейска» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина, 1980 года рождения, вез трех пассажиров с челябинской остановки ЧКПЗ в копейский поселок Потанино. Водитель пассажирского транспорта привлечен по статье 12.8 КоАП РФ и ему предстоит выплатить крупный штраф. Автобус отправили на штрафстоянку.
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