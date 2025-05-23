В Челябинской области появятся новый аквапарк и парк развлечений

В Челябинской области к 2030 году появится новый парк развлечений и аквапарк, а также ожидается расширение горнолыжного комплекса в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ после совещания президента с членами Правительства РФ.
«Кроме того, горнолыжные комплексы будут построены или расширены в Ленинградской, Сахалинской, Челябинской<...> областях. Два круглогодичных парка организуют в Челябинской и Волгоградской областях», — сообщается на сайте министерства. Также в 12 регионах, в которые входит Челябинская область, появятся аквапарки.
Всего в этом году отобраны 197 проектов, направленные на развитие восстановление туристической инфраструктуры, в их числе гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, аквапарки, круглогодичные парки развлечений и объекты культурного наследия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!