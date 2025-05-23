23 мая 2025

В Челябинской области появятся новый аквапарк и парк развлечений

Челябинскую область включили в проект по созданию новых туристических кластеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый парк развлечений в Челябинской области будет круглогодичным
Новый парк развлечений в Челябинской области будет круглогодичным Фото:

В Челябинской области к 2030 году появится новый парк развлечений и аквапарк, а также ожидается расширение горнолыжного комплекса в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ после совещания президента с членами Правительства РФ.

«Кроме того, горнолыжные комплексы будут построены или расширены в Ленинградской, Сахалинской, Челябинской<...> областях. Два круглогодичных парка организуют в Челябинской и Волгоградской областях», — сообщается на сайте министерства. Также в 12 регионах, в которые входит Челябинская область, появятся аквапарки.

Всего в этом году отобраны 197 проектов, направленные на развитие восстановление туристической инфраструктуры, в их числе гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, аквапарки, круглогодичные парки развлечений и объекты культурного наследия. 

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В Челябинской области к 2030 году появится новый парк развлечений и аквапарк, а также ожидается расширение горнолыжного комплекса в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ после совещания президента с членами Правительства РФ. «Кроме того, горнолыжные комплексы будут построены или расширены в Ленинградской, Сахалинской, Челябинской<...> областях. Два круглогодичных парка организуют в Челябинской и Волгоградской областях», — сообщается на сайте министерства. Также в 12 регионах, в которые входит Челябинская область, появятся аквапарки. Всего в этом году отобраны 197 проектов, направленные на развитие восстановление туристической инфраструктуры, в их числе гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, аквапарки, круглогодичные парки развлечений и объекты культурного наследия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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