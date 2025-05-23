В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции проехали по центру города в автомобиле с громкоговорителями, информируя жителей города о мошеннических схемах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Патрульная машина Госавтоинспекции УМВД России по городу Магнитогорску проехала по городским улицам, информируя жителей о различных видах мошенничества. Особое внимание было уделено местам большого скопления граждан — площадкам у торговых центров и главным улицам города», — рассказала полиция в telegram-канале «Полиция Южного Урала».
Таким образом населению напоминали о самых актуальных схемах обмана, призывая к осторожности при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Полиция рекомендует быть особенно внимательными к подозрительным звонкам и не передавать свои персональные данные или денежные средства неизвестным лицам.
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