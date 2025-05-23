23 мая 2025

Магнитогорская полиция с громкоговорителями предупредила горожан на улицах. Видео

Полиция предупреждает магнитогорцев о мошенниках с помощью громкоговорителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Патрульная машина проехалась по основным улицам города и площадях у торговых центров
Патрульная машина проехалась по основным улицам города и площадях у торговых центров Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции проехали по центру города в автомобиле с громкоговорителями, информируя жителей города о мошеннических схемах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Патрульная машина Госавтоинспекции УМВД России по городу Магнитогорску проехала по городским улицам, информируя жителей о различных видах мошенничества. Особое внимание было уделено местам большого скопления граждан — площадкам у торговых центров и главным улицам города», — рассказала полиция в telegram-канале «Полиция Южного Урала».

Таким образом населению напоминали о самых актуальных схемах обмана, призывая к осторожности при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Полиция рекомендует быть особенно внимательными к подозрительным звонкам и не передавать свои персональные данные или денежные средства неизвестным лицам.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции проехали по центру города в автомобиле с громкоговорителями, информируя жителей города о мошеннических схемах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Патрульная машина Госавтоинспекции УМВД России по городу Магнитогорску проехала по городским улицам, информируя жителей о различных видах мошенничества. Особое внимание было уделено местам большого скопления граждан — площадкам у торговых центров и главным улицам города», — рассказала полиция в telegram-канале «Полиция Южного Урала». Таким образом населению напоминали о самых актуальных схемах обмана, призывая к осторожности при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Полиция рекомендует быть особенно внимательными к подозрительным звонкам и не передавать свои персональные данные или денежные средства неизвестным лицам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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