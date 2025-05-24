24 мая 2025
23 мая 2025

Актерское мастерство, IT-технологии и изучение языков: в Челябинске стартуют детские лагеря

В Челябинске начинают работать детские дневные лагеря
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость смены в дневном детском лагере составит в среднем 20 тысяч рублей Фото:

В детских лагерях Челябинска стартуют дневные смены, посвященные обучению актерскому мастерству, технологиям, изучению языковых языков и танцам. О том, что предлагают школьникам, и в какую стоимость обойдется смена в городском лагере, рассказывает URA.RU.

Актерская смена в Camp Red Star

В программу лагеря Camp Red Star включили занятия по актерскому мастерству, танцам и английскому языку. Как уточняет администрация лагеря, занятия будут подготовлены как для новичков, так и для опытных ребят. В конце смены дети снимут клип и поставят театральный номер, а также пройдут мастер-классы по IT, графике и программированию.

К спортивным соревнованиям добавят йогу в парке и экскурсии в театр, а также проведут праздник красок Холи. Две недели пребывания обойдутся в челябинском филиале в 23 тысячи рублей.

Английский с носителем в Planet English

Смена, где английский дети будут изучать с носителем языка, планируется в школе Planet English. Основная часть активностей будет проходить на свежем воздухе вблизи парка. Школьников также научат стрельбе из лука, проведут шоу воздушных змеев, гигантскую дженгу и игры на спортивном батуте. За пять дней там просят 12 тысяч рублей.

Уроки выживания и этикета в «Школе мужества»

«Школа мужества» предлагает посетить смену для мальчиков, где ребят научат быть джентльменами за столом и проведут уроки выживания в лесу. В программу включены походы, лазертаг, изучение устройства автомобиля и навыков плотника.

Также школьников ожидают битвы на водных пистолетах, езда на квадроциклах, уроки стояния на гвоздях, сборка автомата и обучение вальсу с девочками. Стоимость для тех, кто не занимается в «Школе мужества», — 30 тысяч рублей.

Тир и уроки по рукопашному бою в Boy Camp

Другой лагерь для мальчиков Boy Camp открыт и для школьниц. Там в программу включили уроки первой медицинской помощи, туризму, патриотическому воспитанию, рукопашному бою и самообороне. Мастер-класс по основам работы плотника, лазертагу и активностям в веревочном парке также включили в смену. Стоимость — 25 тысяч рублей.

Страйкбол и активности на свежем воздухе в парке Гагарина

Лагерь в парке имени Юрия Гагарина обещает смену с оздоравливающей программой. Для детей подготовили физические активности, занятия по самообороне и развлекательные мероприятия. За две недели в лагере просят 20 500 рублей.

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В детских лагерях Челябинска стартуют дневные смены, посвященные обучению актерскому мастерству, технологиям, изучению языковых языков и танцам. О том, что предлагают школьникам, и в какую стоимость обойдется смена в городском лагере, рассказывает URA.RU. В программу лагеря Camp Red Star включили занятия по актерскому мастерству, танцам и английскому языку. Как уточняет администрация лагеря, занятия будут подготовлены как для новичков, так и для опытных ребят. В конце смены дети снимут клип и поставят театральный номер, а также пройдут мастер-классы по IT, графике и программированию. К спортивным соревнованиям добавят йогу в парке и экскурсии в театр, а также проведут праздник красок Холи. Две недели пребывания обойдутся в челябинском филиале в 23 тысячи рублей. Смена, где английский дети будут изучать с носителем языка, планируется в школе Planet English. Основная часть активностей будет проходить на свежем воздухе вблизи парка. Школьников также научат стрельбе из лука, проведут шоу воздушных змеев, гигантскую дженгу и игры на спортивном батуте. За пять дней там просят 12 тысяч рублей. «Школа мужества» предлагает посетить смену для мальчиков, где ребят научат быть джентльменами за столом и проведут уроки выживания в лесу. В программу включены походы, лазертаг, изучение устройства автомобиля и навыков плотника. Также школьников ожидают битвы на водных пистолетах, езда на квадроциклах, уроки стояния на гвоздях, сборка автомата и обучение вальсу с девочками. Стоимость для тех, кто не занимается в «Школе мужества», — 30 тысяч рублей. Другой лагерь для мальчиков Boy Camp открыт и для школьниц. Там в программу включили уроки первой медицинской помощи, туризму, патриотическому воспитанию, рукопашному бою и самообороне. Мастер-класс по основам работы плотника, лазертагу и активностям в веревочном парке также включили в смену. Стоимость — 25 тысяч рублей. Лагерь в парке имени Юрия Гагарина обещает смену с оздоравливающей программой. Для детей подготовили физические активности, занятия по самообороне и развлекательные мероприятия. За две недели в лагере просят 20 500 рублей.
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