Актерское мастерство, IT-технологии и изучение языков: в Челябинске стартуют детские лагеря

В Челябинске начинают работать детские дневные лагеря

25 мая 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Стоимость смены в дневном детском лагере составит в среднем 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детских лагерях Челябинска стартуют дневные смены, посвященные обучению актерскому мастерству, технологиям, изучению языковых языков и танцам. О том, что предлагают школьникам, и в какую стоимость обойдется смена в городском лагере, рассказывает URA.RU. Актерская смена в Camp Red Star В программу лагеря Camp Red Star включили занятия по актерскому мастерству, танцам и английскому языку. Как уточняет администрация лагеря, занятия будут подготовлены как для новичков, так и для опытных ребят. В конце смены дети снимут клип и поставят театральный номер, а также пройдут мастер-классы по IT, графике и программированию. К спортивным соревнованиям добавят йогу в парке и экскурсии в театр, а также проведут праздник красок Холи. Две недели пребывания обойдутся в челябинском филиале в 23 тысячи рублей. Английский с носителем в Planet English Смена, где английский дети будут изучать с носителем языка, планируется в школе Planet English. Основная часть активностей будет проходить на свежем воздухе вблизи парка. Школьников также научат стрельбе из лука, проведут шоу воздушных змеев, гигантскую дженгу и игры на спортивном батуте. За пять дней там просят 12 тысяч рублей. Уроки выживания и этикета в «Школе мужества» «Школа мужества» предлагает посетить смену для мальчиков, где ребят научат быть джентльменами за столом и проведут уроки выживания в лесу. В программу включены походы, лазертаг, изучение устройства автомобиля и навыков плотника. Также школьников ожидают битвы на водных пистолетах, езда на квадроциклах, уроки стояния на гвоздях, сборка автомата и обучение вальсу с девочками. Стоимость для тех, кто не занимается в «Школе мужества», — 30 тысяч рублей. Тир и уроки по рукопашному бою в Boy Camp Другой лагерь для мальчиков Boy Camp открыт и для школьниц. Там в программу включили уроки первой медицинской помощи, туризму, патриотическому воспитанию, рукопашному бою и самообороне. Мастер-класс по основам работы плотника, лазертагу и активностям в веревочном парке также включили в смену. Стоимость — 25 тысяч рублей. Страйкбол и активности на свежем воздухе в парке Гагарина Лагерь в парке имени Юрия Гагарина обещает смену с оздоравливающей программой. Для детей подготовили физические активности, занятия по самообороне и развлекательные мероприятия. За две недели в лагере просят 20 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детских лагерях Челябинска стартуют дневные смены, посвященные обучению актерскому мастерству, технологиям, изучению языковых языков и танцам. О том, что предлагают школьникам, и в какую стоимость обойдется смена в городском лагере, рассказывает URA.RU. В программу лагеря Camp Red Star включили занятия по актерскому мастерству, танцам и английскому языку. Как уточняет администрация лагеря, занятия будут подготовлены как для новичков, так и для опытных ребят. В конце смены дети снимут клип и поставят театральный номер, а также пройдут мастер-классы по IT, графике и программированию. К спортивным соревнованиям добавят йогу в парке и экскурсии в театр, а также проведут праздник красок Холи. Две недели пребывания обойдутся в челябинском филиале в 23 тысячи рублей. Смена, где английский дети будут изучать с носителем языка, планируется в школе Planet English. Основная часть активностей будет проходить на свежем воздухе вблизи парка. Школьников также научат стрельбе из лука, проведут шоу воздушных змеев, гигантскую дженгу и игры на спортивном батуте. За пять дней там просят 12 тысяч рублей. «Школа мужества» предлагает посетить смену для мальчиков, где ребят научат быть джентльменами за столом и проведут уроки выживания в лесу. В программу включены походы, лазертаг, изучение устройства автомобиля и навыков плотника. Также школьников ожидают битвы на водных пистолетах, езда на квадроциклах, уроки стояния на гвоздях, сборка автомата и обучение вальсу с девочками. Стоимость для тех, кто не занимается в «Школе мужества», — 30 тысяч рублей. Другой лагерь для мальчиков Boy Camp открыт и для школьниц. Там в программу включили уроки первой медицинской помощи, туризму, патриотическому воспитанию, рукопашному бою и самообороне. Мастер-класс по основам работы плотника, лазертагу и активностям в веревочном парке также включили в смену. Стоимость — 25 тысяч рублей. Лагерь в парке имени Юрия Гагарина обещает смену с оздоравливающей программой. Для детей подготовили физические активности, занятия по самообороне и развлекательные мероприятия. За две недели в лагере просят 20 500 рублей.