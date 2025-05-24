Челябинцам рассказали, за сколько можно арендовать коттеджи для отдыха посуточно. Скрин

В Челябинской области снять самый дорогой коттедж обойдется в 70 тысяч рублей

25 мая 2025 в 01:39 Размер текста - 17 +

Дома можно снять у водоемов и в пригородных поселках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области снять самый дорогой коттедж посуточно обойдется в 70 тысяч рублей. Самый дешевый загородный дом для аренды предлагается по цене от четырех тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Усадьба „Малиновый лес“. Восьмикомнатный дом общей площадь 300 квадратных метров в Сосновском районе. Летний бассейн, большая терраса, русская баня. Есть банкетный зал, кухня с посудой и приборами на 40 человек. Спальных мест в доме 16. От 70 тысяч за сутки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Новость по теме Челябинцам предложили вложиться в люксовые апартаменты на озерах региона. Скрин За 20 тысяч рублей в сутки гостям предлагают разместиться в двухэтажном коттедже в поселке Смолино. Для полноценного отдыха тут есть баня, бассейн с горячей водой, 14 спальных мест, две мангальные зоны, телевизор и бытовая техника. Дом с четырьмя комнатами по цене 13 тысяч за сутки можно снять в Тракторозаводском районе Челябинска. Жилище рассчитано на 10-15 человек. Для досуга предусмотрен бассейн, камин, мангальная зона и бильярд. Автор объявление приглашает отметить здесь корпоратив, праздник или день рождения, а также просто отдохнуть компанией, не выезжая из города. За четыре тысячи рублей в сутки предоставляется к размещению дом в поселке Лазурный в Красноармейском районе. Он построен около озера Сугояк. Для постояльцев имеется три комнаты и кухня-столовая. Владелец готов принять гостей только старше 23 лет. В распоряжении арендаторов бытовая техника с посудой, мангальная зона с навесом, магазины и банный комплекс с бассейном в пешей доступности. Всего на сайте «Авито» по региону представлено около сотни вариантов для краткосрочной аренды коттеджей. Некоторые из них находятся у озер. В частности, вблизи Большого Кременкуля, Смолино, Сугояка, Второго озера, Курлады и других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области снять самый дорогой коттедж посуточно обойдется в 70 тысяч рублей. Самый дешевый загородный дом для аренды предлагается по цене от четырех тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Усадьба „Малиновый лес“. Восьмикомнатный дом общей площадь 300 квадратных метров в Сосновском районе. Летний бассейн, большая терраса, русская баня. Есть банкетный зал, кухня с посудой и приборами на 40 человек. Спальных мест в доме 16. От 70 тысяч за сутки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». За 20 тысяч рублей в сутки гостям предлагают разместиться в двухэтажном коттедже в поселке Смолино. Для полноценного отдыха тут есть баня, бассейн с горячей водой, 14 спальных мест, две мангальные зоны, телевизор и бытовая техника. Дом с четырьмя комнатами по цене 13 тысяч за сутки можно снять в Тракторозаводском районе Челябинска. Жилище рассчитано на 10-15 человек. Для досуга предусмотрен бассейн, камин, мангальная зона и бильярд. Автор объявление приглашает отметить здесь корпоратив, праздник или день рождения, а также просто отдохнуть компанией, не выезжая из города. За четыре тысячи рублей в сутки предоставляется к размещению дом в поселке Лазурный в Красноармейском районе. Он построен около озера Сугояк. Для постояльцев имеется три комнаты и кухня-столовая. Владелец готов принять гостей только старше 23 лет. В распоряжении арендаторов бытовая техника с посудой, мангальная зона с навесом, магазины и банный комплекс с бассейном в пешей доступности. Всего на сайте «Авито» по региону представлено около сотни вариантов для краткосрочной аренды коттеджей. Некоторые из них находятся у озер. В частности, вблизи Большого Кременкуля, Смолино, Сугояка, Второго озера, Курлады и других.