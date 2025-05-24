24 мая 2025
23 мая 2025

Челябинцам рассказали, за сколько можно арендовать коттеджи для отдыха посуточно. Скрин

В Челябинской области снять самый дорогой коттедж обойдется в 70 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. Челябинск, вода, озеро, водоем, коттедж, лето, загородный дом, тургояк, летний отдых, курорт
Дома можно снять у водоемов и в пригородных поселках Фото:

В Челябинской области снять самый дорогой коттедж посуточно обойдется в 70 тысяч рублей. Самый дешевый загородный дом для аренды предлагается по цене от четырех тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Усадьба „Малиновый лес“. Восьмикомнатный дом общей площадь 300 квадратных метров в Сосновском районе. Летний бассейн, большая терраса, русская баня. Есть банкетный зал, кухня с посудой и приборами на 40 человек. Спальных мест в доме 16. От 70 тысяч за сутки», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

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За 20 тысяч рублей в сутки гостям предлагают разместиться в двухэтажном коттедже в поселке Смолино. Для полноценного отдыха тут есть баня, бассейн с горячей водой, 14 спальных мест, две мангальные зоны, телевизор и бытовая техника.

Дом с четырьмя комнатами по цене 13 тысяч за сутки можно снять в Тракторозаводском районе Челябинска. Жилище рассчитано на 10-15 человек. Для досуга предусмотрен бассейн, камин, мангальная зона и бильярд. Автор объявление приглашает отметить здесь корпоратив, праздник или день рождения, а также просто отдохнуть компанией, не выезжая из города.

За четыре тысячи рублей в сутки предоставляется к размещению дом в поселке Лазурный в Красноармейском районе. Он построен около озера Сугояк. Для постояльцев имеется три комнаты и кухня-столовая. Владелец готов принять гостей только старше 23 лет. В распоряжении арендаторов бытовая техника с посудой, мангальная зона с навесом, магазины и банный комплекс с бассейном в пешей доступности.

Всего на сайте «Авито» по региону представлено около сотни вариантов для краткосрочной аренды коттеджей. Некоторые из них находятся у озер. В частности, вблизи Большого Кременкуля, Смолино, Сугояка, Второго озера, Курлады и других.

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В Челябинской области снять самый дорогой коттедж посуточно обойдется в 70 тысяч рублей. Самый дешевый загородный дом для аренды предлагается по цене от четырех тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Усадьба „Малиновый лес“. Восьмикомнатный дом общей площадь 300 квадратных метров в Сосновском районе. Летний бассейн, большая терраса, русская баня. Есть банкетный зал, кухня с посудой и приборами на 40 человек. Спальных мест в доме 16. От 70 тысяч за сутки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». За 20 тысяч рублей в сутки гостям предлагают разместиться в двухэтажном коттедже в поселке Смолино. Для полноценного отдыха тут есть баня, бассейн с горячей водой, 14 спальных мест, две мангальные зоны, телевизор и бытовая техника. Дом с четырьмя комнатами по цене 13 тысяч за сутки можно снять в Тракторозаводском районе Челябинска. Жилище рассчитано на 10-15 человек. Для досуга предусмотрен бассейн, камин, мангальная зона и бильярд. Автор объявление приглашает отметить здесь корпоратив, праздник или день рождения, а также просто отдохнуть компанией, не выезжая из города. За четыре тысячи рублей в сутки предоставляется к размещению дом в поселке Лазурный в Красноармейском районе. Он построен около озера Сугояк. Для постояльцев имеется три комнаты и кухня-столовая. Владелец готов принять гостей только старше 23 лет. В распоряжении арендаторов бытовая техника с посудой, мангальная зона с навесом, магазины и банный комплекс с бассейном в пешей доступности. Всего на сайте «Авито» по региону представлено около сотни вариантов для краткосрочной аренды коттеджей. Некоторые из них находятся у озер. В частности, вблизи Большого Кременкуля, Смолино, Сугояка, Второго озера, Курлады и других.
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