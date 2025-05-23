23 мая 2025

Юноши из челябинского «Трактора» сразились в финале за Кубок Чемпионов U15

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Челябинская школа хоккея проявила себя на Кубке Чемпионов U15
Челябинская школа хоккея проявила себя на Кубке Чемпионов U15 Фото:

Младший состав челябинского «Трактора» проиграл в финале Кубка Чемпионов U15 московскому «Спартаку». Поединок закончился со счетом 3:4.

«Итоговая игра всероссийских соревнований по хоккею среди клубных команд юношей до 15 лет завершилась проигрышем черно-белых. Ребята повторили судьбу основной команды», — передает корреспондент URA.RU.

Встрече со «Спартаком» в финале предшествовали игры с не менее серьезными соперниками. «Трактор» обыграл «Армия СКА» из Санкт-Петербурга и «Сибирь» из Новосибирска.

Ранее основной состав «Трактора» уступил в финале Кубка Гагарина «Локомотиву» из Ярославля. Команды встретятся вновь на открытии сезона Континентальной хоккейной лиги, который стартует 5 сентября.

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Младший состав челябинского «Трактора» проиграл в финале Кубка Чемпионов U15 московскому «Спартаку». Поединок закончился со счетом 3:4. «Итоговая игра всероссийских соревнований по хоккею среди клубных команд юношей до 15 лет завершилась проигрышем черно-белых. Ребята повторили судьбу основной команды», — передает корреспондент URA.RU. Встрече со «Спартаком» в финале предшествовали игры с не менее серьезными соперниками. «Трактор» обыграл «Армия СКА» из Санкт-Петербурга и «Сибирь» из Новосибирска. Ранее основной состав «Трактора» уступил в финале Кубка Гагарина «Локомотиву» из Ярославля. Команды встретятся вновь на открытии сезона Континентальной хоккейной лиги, который стартует 5 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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