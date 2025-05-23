Юноши из челябинского «Трактора» сразились в финале за Кубок Чемпионов U15

Младший состав челябинского «Трактора» проиграл в финале Кубка Чемпионов U15 московскому «Спартаку». Поединок закончился со счетом 3:4.
«Итоговая игра всероссийских соревнований по хоккею среди клубных команд юношей до 15 лет завершилась проигрышем черно-белых. Ребята повторили судьбу основной команды», — передает корреспондент URA.RU.
Встрече со «Спартаком» в финале предшествовали игры с не менее серьезными соперниками. «Трактор» обыграл «Армия СКА» из Санкт-Петербурга и «Сибирь» из Новосибирска.
Ранее основной состав «Трактора» уступил в финале Кубка Гагарина «Локомотиву» из Ярославля. Команды встретятся вновь на открытии сезона Континентальной хоккейной лиги, который стартует 5 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!