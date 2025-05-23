В Челябинской области на пожаре пострадали две маленькие девочки

В городе Верхнеуральск Челябинской области произошел пожар. В нем пострадали две девочки одного и двух лет, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«Загорелась кровля жилого дома барачного типа. Люди самостоятельно покинули опасную зону. На пожаре пострадали две девочки 2023 и 2024 годов рождения. Малышки госпитализированы в больницу города Магнитогорска», — уточнили в МЧС.
Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. Для выяснения обстоятельств и причин происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!