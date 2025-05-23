23 мая 2025

В Челябинской области на пожаре пострадали две маленькие девочки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины пожара выясняют специалисты лаборатории
Причины пожара выясняют специалисты лаборатории Фото:

В городе Верхнеуральск Челябинской области произошел пожар. В нем пострадали две девочки одного и двух лет, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Загорелась кровля жилого дома барачного типа. Люди самостоятельно покинули опасную зону. На пожаре пострадали две девочки 2023 и 2024 годов рождения. Малышки госпитализированы в больницу города Магнитогорска», — уточнили в МЧС.

Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. Для выяснения обстоятельств и причин происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Верхнеуральск Челябинской области произошел пожар. В нем пострадали две девочки одного и двух лет, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. «Загорелась кровля жилого дома барачного типа. Люди самостоятельно покинули опасную зону. На пожаре пострадали две девочки 2023 и 2024 годов рождения. Малышки госпитализированы в больницу города Магнитогорска», — уточнили в МЧС. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. Для выяснения обстоятельств и причин происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...