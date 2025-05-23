23 мая 2025

Из-за последних звонков на челябинские улицы вывели наряды полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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В челябинских школах 24 мая 2025 года проходят последние звонки
В челябинских школах 24 мая 2025 года проходят последние звонки Фото:

В Челябинской области наряды полиции и Госавтоинспекции усилили контроль за безопасностью из-за проведения последних звонков в школах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ несут дежурство наряды полиции. Инспекторы ДПС проводят тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений правил дорожного движения", — рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции порекомендовали водителям заранее планировать маршруты и воздерживаться от парковки вблизи учебных заведений. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий.

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В Челябинской области наряды полиции и Госавтоинспекции усилили контроль за безопасностью из-за проведения последних звонков в школах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. "В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ несут дежурство наряды полиции. Инспекторы ДПС проводят тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений правил дорожного движения", — рассказали в ведомстве. В Госавтоинспекции порекомендовали водителям заранее планировать маршруты и воздерживаться от парковки вблизи учебных заведений. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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