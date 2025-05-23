Из-за последних звонков на челябинские улицы вывели наряды полиции

В Челябинской области наряды полиции и Госавтоинспекции усилили контроль за безопасностью из-за проведения последних звонков в школах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
"В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ несут дежурство наряды полиции. Инспекторы ДПС проводят тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений правил дорожного движения", — рассказали в ведомстве.
В Госавтоинспекции порекомендовали водителям заранее планировать маршруты и воздерживаться от парковки вблизи учебных заведений. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий.
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