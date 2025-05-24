На челябинской трассе на четыре дня ограничат движение

На участке автодороги Южноуральск — Магнитогорск (Челябинская область) начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта, которые продлятся четыре дня. Об этом сообщили в министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
«На участке 54-60 километр автодороги Южноуральск — Магнитогорск ведется укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, движение транспорта осуществляется по одной полосе. Ремонтные работы продлятся до 28 мая. На время проведения работ для автомобилистов организовано реверсивное движение», — отмечает telegram-канал министерства.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналов светофора. Власти напоминают, что проведение работ направлено на повышение безопасности и качества дорожного покрытия.
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