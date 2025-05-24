24 мая 2025

На челябинской трассе на четыре дня ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута Фото:

На участке автодороги Южноуральск — Магнитогорск (Челябинская область) начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта, которые продлятся четыре дня. Об этом сообщили в министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«На участке 54-60 километр автодороги Южноуральск — Магнитогорск ведется укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, движение транспорта осуществляется по одной полосе. Ремонтные работы продлятся до 28 мая. На время проведения работ для автомобилистов организовано реверсивное движение», — отмечает telegram-канал министерства.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналов светофора. Власти напоминают, что проведение работ направлено на повышение безопасности и качества дорожного покрытия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке автодороги Южноуральск — Магнитогорск (Челябинская область) начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта, которые продлятся четыре дня. Об этом сообщили в министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «На участке 54-60 километр автодороги Южноуральск — Магнитогорск ведется укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, движение транспорта осуществляется по одной полосе. Ремонтные работы продлятся до 28 мая. На время проведения работ для автомобилистов организовано реверсивное движение», — отмечает telegram-канал министерства. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналов светофора. Власти напоминают, что проведение работ направлено на повышение безопасности и качества дорожного покрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...