Юрист рассказала, чего ждать студентам после изменений в законе о повестках

Юрист Лютницкая: студенту с отсрочкой от армии не может прийти повестка

14 апреля 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Студенту повестка может прийти только по ошибке, сказала Ольга Лютницкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Студенту, имеющему отсрочку от службы в армии не может прийти повестка в военкомат. Прийти оповещение в таком случае может только по ошибке. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая. «В законодательстве по поводу предоставление отсрочки ничего не поменялось. Отсрочка предоставляется на весь период обучения до того, как будет издан приказ об отчислении. Соответственно, студенту прийти повестка никак не может. Если она пришла, значит она пришла ошибочно», — сообщила Ольга Лютницкая. Специалист также отметила, что во время действия отсрочки вызов гражданина в военный комиссариат недопустим. Ранее председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин рассказал URA.RU о возможности обжаловать повестку тем, кто имеет право на отсрочку. По его словам, для этого нужно явиться в военкомат и предоставить все необходимые документы. Специалист также заявил, что гражданин может подать жалобу в вышестоящую комиссию или суд. На время разбирательства выполнение решения о призыве на службу будут приостановлены.

Студенту, имеющему отсрочку от службы в армии не может прийти повестка в военкомат. Прийти оповещение в таком случае может только по ошибке. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая. «В законодательстве по поводу предоставление отсрочки ничего не поменялось. Отсрочка предоставляется на весь период обучения до того, как будет издан приказ об отчислении. Соответственно, студенту прийти повестка никак не может. Если она пришла, значит она пришла ошибочно», — сообщила Ольга Лютницкая. Специалист также отметила, что во время действия отсрочки вызов гражданина в военный комиссариат недопустим. Ранее председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин рассказал URA.RU о возможности обжаловать повестку тем, кто имеет право на отсрочку. По его словам, для этого нужно явиться в военкомат и предоставить все необходимые документы. Специалист также заявил, что гражданин может подать жалобу в вышестоящую комиссию или суд. На время разбирательства выполнение решения о призыве на службу будут приостановлены.