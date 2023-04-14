Сотрудники кафе в ЯНАО пожертвовали часть зарплаты на поддержку военных

Средства направят на помощь военным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Надыме (ЯНАО) сотрудники одного из кафе отдали дневной заработок волонтерам, которые собирают нужные вещи для участников СВО. Как рассказал активист Игорь Заборовский, на эти средства участникам спецоперации купят необходимые вещи.

«Накануне праздника Светлой Пасхи сотрудники кафе „Ковчег“ в Надыме по собственной инициативе отработали один день в пользу наших ребят, участвующих в СВО, и передали свою зарплату для приобретения необходимых вещей. Вот они, люди с большим сердцем, которым не все равно! Несмотря на то, что взрывы снарядов от них очень далеко, они душой с нашими защитниками», — написал Заборовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Муравленко прошло награждение предпринимателей, оказывающих поддержку участникам СВО. Благодарность от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева получил руководитель ООО «Монтажремстрой» Рафик Мкртчян.

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей Донбасса.