17 апреля 2023
16 апреля 2023

Губернатор Артюхов отвез за полярный круг победителей школьного конкурса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов поприветствовал ребят на борту самолета Салехард — Ямбург
Дмитрий Артюхов поприветствовал ребят на борту самолета Салехард — Ямбург Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на месторождение в заполярный поселок победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Глава округа лично поприветствовал юных гостей на борту самолета Салехард-Ямбург, рассказал telegram-канал «Пул-89».

«Впереди у школьников интереснейшая экскурсия на месторождение (на которое, между прочим, не каждый может попасть). Ребята познакомятся с жизнью газового промысла и работников одной из самых перспективных отраслей», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что победителям конкурса покажут достопримечательности окружной столицы. Также школьники посмотрят промышленные объекты газового промысла.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на месторождение в заполярный поселок победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Глава округа лично поприветствовал юных гостей на борту самолета Салехард-Ямбург, рассказал telegram-канал «Пул-89». «Впереди у школьников интереснейшая экскурсия на месторождение (на которое, между прочим, не каждый может попасть). Ребята познакомятся с жизнью газового промысла и работников одной из самых перспективных отраслей», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что победителям конкурса покажут достопримечательности окружной столицы. Также школьники посмотрят промышленные объекты газового промысла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...