Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на месторождение в заполярный поселок победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Глава округа лично поприветствовал юных гостей на борту самолета Салехард-Ямбург, рассказал telegram-канал «Пул-89».
«Впереди у школьников интереснейшая экскурсия на месторождение (на которое, между прочим, не каждый может попасть). Ребята познакомятся с жизнью газового промысла и работников одной из самых перспективных отраслей», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что победителям конкурса покажут достопримечательности окружной столицы. Также школьники посмотрят промышленные объекты газового промысла.
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