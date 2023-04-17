Губернатор Артюхов отвез за полярный круг победителей школьного конкурса. Видео

18 апреля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поприветствовал ребят на борту самолета Салехард — Ямбург Фото: Елена Федорова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на месторождение в заполярный поселок победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Глава округа лично поприветствовал юных гостей на борту самолета Салехард-Ямбург, рассказал telegram-канал «Пул-89». «Впереди у школьников интереснейшая экскурсия на месторождение (на которое, между прочим, не каждый может попасть). Ребята познакомятся с жизнью газового промысла и работников одной из самых перспективных отраслей», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что победителям конкурса покажут достопримечательности окружной столицы. Также школьники посмотрят промышленные объекты газового промысла.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на месторождение в заполярный поселок победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Глава округа лично поприветствовал юных гостей на борту самолета Салехард-Ямбург, рассказал telegram-канал «Пул-89». «Впереди у школьников интереснейшая экскурсия на месторождение (на которое, между прочим, не каждый может попасть). Ребята познакомятся с жизнью газового промысла и работников одной из самых перспективных отраслей», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что победителям конкурса покажут достопримечательности окружной столицы. Также школьники посмотрят промышленные объекты газового промысла.