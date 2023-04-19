Бойцы поблагодарили земляков за помощь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники спецоперации из ЯНАО поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных земляков за отправленную на передовую помощь. Об этом сообщил ямальский активист Алексей Шевцов.
«С передовой: Сватово-Кременная. От губернатора ЯНАО Дмитрия Андреевича Артюхова, от жителей ЯНАО, от Правительства ЯНАО, для оппонентов подарочки. Спасибо, что помогаете нам и поддерживаете. Земляки, Победа будет за нами!» — написал Шевцов в своем telegram-канале и опубликовал видео залпов.
Ранее военные из Губкинского сделали фотографии ракет, на которых почтили мэра города Андрея Гаранина. Они также передали привет землякам.
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