Участники спецоперации из ЯНАО поблагодарили земляков за помощь

Бойцы поблагодарили земляков за помощь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из ЯНАО поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных земляков за отправленную на передовую помощь. Об этом сообщил ямальский активист Алексей Шевцов.

«С передовой: Сватово-Кременная. От губернатора ЯНАО Дмитрия Андреевича Артюхова, от жителей ЯНАО, от Правительства ЯНАО, для оппонентов подарочки. Спасибо, что помогаете нам и поддерживаете. Земляки, Победа будет за нами!» — написал Шевцов в своем telegram-канале и опубликовал видео залпов.

Ранее военные из Губкинского сделали фотографии ракет, на которых почтили мэра города Андрея Гаранина. Они также передали привет землякам.