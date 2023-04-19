19 апреля 2023
18 апреля 2023

Бойцы СВО из ЯНАО обратились к землякам. Видео

Участники спецоперации из ЯНАО поблагодарили земляков за помощь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, военные, оружие, спецсвязь, военнослужащие, спецназ, сво, командир, корректировка огня, армия россии, пехотинец, мотострелок, военная рация
Бойцы поблагодарили земляков за помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из ЯНАО поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных земляков за отправленную на передовую помощь. Об этом сообщил ямальский активист Алексей Шевцов.

«С передовой: Сватово-Кременная. От губернатора ЯНАО Дмитрия Андреевича Артюхова, от жителей ЯНАО, от Правительства ЯНАО, для оппонентов подарочки. Спасибо, что помогаете нам и поддерживаете. Земляки, Победа будет за нами!» — написал Шевцов в своем telegram-канале и опубликовал видео залпов.

Ранее военные из Губкинского сделали фотографии ракет, на которых почтили мэра города Андрея Гаранина. Они также передали привет землякам.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники спецоперации из ЯНАО поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных земляков за отправленную на передовую помощь. Об этом сообщил ямальский активист Алексей Шевцов. «С передовой: Сватово-Кременная. От губернатора ЯНАО Дмитрия Андреевича Артюхова, от жителей ЯНАО, от Правительства ЯНАО, для оппонентов подарочки. Спасибо, что помогаете нам и поддерживаете. Земляки, Победа будет за нами!» — написал Шевцов в своем telegram-канале и опубликовал видео залпов. Ранее военные из Губкинского сделали фотографии ракет, на которых почтили мэра города Андрея Гаранина. Они также передали привет землякам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...