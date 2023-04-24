В Севастополе остановили движение кораблей после атаки беспилотников

Ночью 24 апреля Севастополь подвергся атаке беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пассажирский транспорт по морю в Севастополе приостановил работу. Это случилось после ночной атаки надводных беспилотников.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя».
Ночью 24 апреля Севастополь подвергся атаке надводных беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что было уничтожено два дрона.
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