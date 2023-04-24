В Севастополе остановили движение кораблей после атаки беспилотников

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Ночью 24 апреля Севастополь подвергся атаке беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пассажирский транспорт по морю в Севастополе приостановил работу. Это случилось после ночной атаки надводных беспилотников.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя».

Ночью 24 апреля Севастополь подвергся атаке надводных беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что было уничтожено два дрона.

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Пассажирский транспорт по морю в Севастополе приостановил работу. Это случилось после ночной атаки надводных беспилотников. «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя». Ночью 24 апреля Севастополь подвергся атаке надводных беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что было уничтожено два дрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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