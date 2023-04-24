В Севастополе остановили движение кораблей после атаки беспилотников

Ночью 24 апреля Севастополь подвергся атаке беспилотников Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пассажирский транспорт по морю в Севастополе приостановил работу. Это случилось после ночной атаки надводных беспилотников.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщает telegram-канал «Транспорт Севастополя».

Ночью 24 апреля Севастополь подвергся атаке надводных беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что было уничтожено два дрона.