В Петербурге начали рассылать повестки с новыми предупреждениями. Фото

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
В Санкт-Петербурге уже рассылаются повестки с предупреждением, заявил Григорий Свердлин Фото:

В Санкт-Петербурге начали рассылать повестки с «ограничительными мерами» в случае неявки в военкомат. Об этом сообщил глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.

«О, а вот и первая повестка с „ограничительными мерами“. Реестр военнообязанных у них еще не готов, а красный штамп уже тут как тут. Интересно, когда сами меры начнут применять», — написал Свердлин над фотографией повестки в своем аккаунте в соцсетях.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в России начнут действовать электронные повестки в военкомат. В законопроекте, кроме нововведения в виде электронных повесток, были дополнительные ограничительные меры для уклонистов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, передает РАПСИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они не вызовут панику и волну эмиграции, передает «Национальная служба новостей».

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В Санкт-Петербурге начали рассылать повестки с «ограничительными мерами» в случае неявки в военкомат. Об этом сообщил глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. «О, а вот и первая повестка с „ограничительными мерами“. Реестр военнообязанных у них еще не готов, а красный штамп уже тут как тут. Интересно, когда сами меры начнут применять», — написал Свердлин над фотографией повестки в своем аккаунте в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в России начнут действовать электронные повестки в военкомат. В законопроекте, кроме нововведения в виде электронных повесток, были дополнительные ограничительные меры для уклонистов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, передает РАПСИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они не вызовут панику и волну эмиграции, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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