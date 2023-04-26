В Петербурге начали рассылать повестки с новыми предупреждениями. Фото

26 апреля 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге уже рассылаются повестки с предупреждением, заявил Григорий Свердлин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге начали рассылать повестки с «ограничительными мерами» в случае неявки в военкомат. Об этом сообщил глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. «О, а вот и первая повестка с „ограничительными мерами“. Реестр военнообязанных у них еще не готов, а красный штамп уже тут как тут. Интересно, когда сами меры начнут применять», — написал Свердлин над фотографией повестки в своем аккаунте в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в России начнут действовать электронные повестки в военкомат. В законопроекте, кроме нововведения в виде электронных повесток, были дополнительные ограничительные меры для уклонистов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, передает РАПСИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они не вызовут панику и волну эмиграции, передает «Национальная служба новостей». Фото: соцсети Григория Свердлина

В Санкт-Петербурге начали рассылать повестки с «ограничительными мерами» в случае неявки в военкомат. Об этом сообщил глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. «О, а вот и первая повестка с „ограничительными мерами“. Реестр военнообязанных у них еще не готов, а красный штамп уже тут как тут. Интересно, когда сами меры начнут применять», — написал Свердлин над фотографией повестки в своем аккаунте в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в России начнут действовать электронные повестки в военкомат. В законопроекте, кроме нововведения в виде электронных повесток, были дополнительные ограничительные меры для уклонистов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, передает РАПСИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они не вызовут панику и волну эмиграции, передает «Национальная служба новостей».