Пушилин: все позиции ВСУ в Марьинке под контролем ВС РФ

ВС РФ взяли под контроль позиции ВСУ в Марьинке, сообщил Денис Пушилин
Вооруженные силы России взяли под контроль все позиции ВСУ в Марьинке. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем сил РФ», — заявил Пушилин, его слова приводит ТАСС.
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