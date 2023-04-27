Пушилин: все позиции ВСУ в Марьинке под контролем ВС РФ

28 апреля 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль позиции ВСУ в Марьинке, сообщил Денис Пушилин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вооруженные силы России взяли под контроль все позиции ВСУ в Марьинке. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем сил РФ», — заявил Пушилин, его слова приводит ТАСС.

Вооруженные силы России взяли под контроль все позиции ВСУ в Марьинке. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем сил РФ», — заявил Пушилин, его слова приводит ТАСС.