27 апреля 2023

Пушилин: все позиции ВСУ в Марьинке под контролем ВС РФ

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
ВС РФ взяли под контроль позиции ВСУ в Марьинке, сообщил Денис Пушилин Фото:

Вооруженные силы России взяли под контроль все позиции ВСУ в Марьинке. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем сил РФ», — заявил Пушилин, его слова приводит ТАСС.

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Вооруженные силы России взяли под контроль все позиции ВСУ в Марьинке. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем сил РФ», — заявил Пушилин, его слова приводит ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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