В заксобрании ЯНАО планируется сокращение числа депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты заксобрания ЯНАО завидуют омбудсмену Андрею Нестеруку. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, Нестерук вовремя ушел из заксобрания и избежал волны сокращений числа депутатов, которое планируется к 2025 году.

«Нестеруку повезло. Он плавно перешел из заксобрания вместе со своей командой, и на ближайшие шесть лет он защищен, чего не скажешь о других депутатах», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что после повышения Нестерука даже единороссы стали с завистью смотреть на однопартийца. В пресс-службе заксобрания не смогли прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания. Его кандидатуру на пост омбудсмена согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.