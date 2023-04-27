27 апреля 2023
26 апреля 2023

Депутаты ЯНАО завидуют новому омбудсмену. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, запись в дневнике, депутат
В заксобрании ЯНАО планируется сокращение числа депутатов Фото:

Депутаты заксобрания ЯНАО завидуют омбудсмену Андрею Нестеруку. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, Нестерук вовремя ушел из заксобрания и избежал волны сокращений числа депутатов, которое планируется к 2025 году.

«Нестеруку повезло. Он плавно перешел из заксобрания вместе со своей командой, и на ближайшие шесть лет он защищен, чего не скажешь о других депутатах», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что после повышения Нестерука даже единороссы стали с завистью смотреть на однопартийца. В пресс-службе заксобрания не смогли прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания. Его кандидатуру на пост омбудсмена согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Депутаты заксобрания ЯНАО завидуют омбудсмену Андрею Нестеруку. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, Нестерук вовремя ушел из заксобрания и избежал волны сокращений числа депутатов, которое планируется к 2025 году. «Нестеруку повезло. Он плавно перешел из заксобрания вместе со своей командой, и на ближайшие шесть лет он защищен, чего не скажешь о других депутатах», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что после повышения Нестерука даже единороссы стали с завистью смотреть на однопартийца. В пресс-службе заксобрания не смогли прокомментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало, что Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания. Его кандидатуру на пост омбудсмена согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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