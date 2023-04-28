28 апреля 2023
27 апреля 2023

В ЯНАО простятся с военным, погибшим в Угледаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Сергей Вялов представлен к Ордену Мужества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Муравленко (ЯНАО) 30 апреля простятся с Сергеем Вяловым, погибшим в Угледаре (ДНР). Об этом сообщили в городской администрации.

«Старший сержант Сергей Вялов погиб во время военной службы в городе Угледаре. Прощание состоится 30 апреля в 12.30 в Храме Преображения Господня», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Вялов служил по контракту. За смелость и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, его представили к Ордену Мужества. Представители мэрии выразили соболезнования семье военного.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства.

Сергей Вялов погиб в Угледаре
Сергей Вялов погиб в Угледаре

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В Муравленко (ЯНАО) 30 апреля простятся с Сергеем Вяловым, погибшим в Угледаре (ДНР). Об этом сообщили в городской администрации. «Старший сержант Сергей Вялов погиб во время военной службы в городе Угледаре. Прощание состоится 30 апреля в 12.30 в Храме Преображения Господня», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Вялов служил по контракту. За смелость и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, его представили к Ордену Мужества. Представители мэрии выразили соболезнования семье военного. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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