В Муравленко (ЯНАО) 30 апреля простятся с Сергеем Вяловым, погибшим в Угледаре (ДНР). Об этом сообщили в городской администрации.
«Старший сержант Сергей Вялов погиб во время военной службы в городе Угледаре. Прощание состоится 30 апреля в 12.30 в Храме Преображения Господня», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Вялов служил по контракту. За смелость и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, его представили к Ордену Мужества. Представители мэрии выразили соболезнования семье военного.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства.
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