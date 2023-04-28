28 апреля 2023

В ЯНАО запретят продажу алкоголя. Скрин

В Новом Уренгое запретят продажу алкоголя 1 и 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, алкоголь, магазин, спиртное
Жители Нового Уренгоя не смогут купить алкоголь 1 и 9 мая Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в праздничные дни 1 и 9 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии.

«Информируем. Розничная продажа алкоголя в Новом Уренгое будет ограничена 1 и 9 мая с 10:00 до 22:00», — сообщается в telegram-канале администрации.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО не стали вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные с 23 по 26 февраля. Запрет действовал только в Надыме из-за соревнований оленеводов.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в праздничные дни 1 и 9 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. «Информируем. Розничная продажа алкоголя в Новом Уренгое будет ограничена 1 и 9 мая с 10:00 до 22:00», — сообщается в telegram-канале администрации. Ранее сообщалось, что в ЯНАО не стали вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные с 23 по 26 февраля. Запрет действовал только в Надыме из-за соревнований оленеводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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