В ЯНАО запретят продажу алкоголя. Скрин

В Новом Уренгое запретят продажу алкоголя 1 и 9 мая

29 апреля 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Жители Нового Уренгоя не смогут купить алкоголь 1 и 9 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в праздничные дни 1 и 9 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. «Информируем. Розничная продажа алкоголя в Новом Уренгое будет ограничена 1 и 9 мая с 10:00 до 22:00», — сообщается в telegram-канале администрации. Ранее сообщалось, что в ЯНАО не стали вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные с 23 по 26 февраля. Запрет действовал только в Надыме из-за соревнований оленеводов. Тelegram-канал «НУР. Официально»

В Новом Уренгое (ЯНАО) в праздничные дни 1 и 9 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. «Информируем. Розничная продажа алкоголя в Новом Уренгое будет ограничена 1 и 9 мая с 10:00 до 22:00», — сообщается в telegram-канале администрации. Ранее сообщалось, что в ЯНАО не стали вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные с 23 по 26 февраля. Запрет действовал только в Надыме из-за соревнований оленеводов.