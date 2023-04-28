Жители Нового Уренгоя не смогут купить алкоголь 1 и 9 мая
В Новом Уренгое (ЯНАО) в праздничные дни 1 и 9 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии.
«Информируем. Розничная продажа алкоголя в Новом Уренгое будет ограничена 1 и 9 мая с 10:00 до 22:00», — сообщается в telegram-канале администрации.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО не стали вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные с 23 по 26 февраля. Запрет действовал только в Надыме из-за соревнований оленеводов.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!