«НОВАТЭК» свозил школьников ЯНАО в Сабетту

Для талантливых школьников Ямальского района ЯНАО провели образовательную экскурсию на завод «Ямал СПГ» в Сабетте. Поездка была организована при участии ПАО «НОВАТЭК», сообщил глава района Андрей Кугаевский.
«Благодаря поддержке наших партнеров из компании „НОВАТЭК“ удалось устроить образовательную поездку в Сабетту для одаренных школьников Ямальского района. На заводе „Ямал СПГ“ учащимся показали уникальные технологические линии производства, электростанцию, самый северный российский морской порт», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский.
На экскурсии смогли побывать учащиеся, имеющие отличные отметки и победители олимпиад. Кугаевский отметил интерес детей к работе предприятия.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возил победителей конкурса «Большая перемена» на Ямбургское месторождение. Школьники познакомились с работой газодобывающей отрасли.
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