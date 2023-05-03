«НОВАТЭК» свозил школьников ЯНАО в Сабетту

Отличники из Ямальского района ЯНАО посетили завод «Ямал СПГ»

04 мая 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

Отличники из школ Ямальского района посетили завод «Ямал СПГ» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Для талантливых школьников Ямальского района ЯНАО провели образовательную экскурсию на завод «Ямал СПГ» в Сабетте. Поездка была организована при участии ПАО «НОВАТЭК», сообщил глава района Андрей Кугаевский. «Благодаря поддержке наших партнеров из компании „НОВАТЭК“ удалось устроить образовательную поездку в Сабетту для одаренных школьников Ямальского района. На заводе „Ямал СПГ“ учащимся показали уникальные технологические линии производства, электростанцию, самый северный российский морской порт», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский. На экскурсии смогли побывать учащиеся, имеющие отличные отметки и победители олимпиад. Кугаевский отметил интерес детей к работе предприятия. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возил победителей конкурса «Большая перемена» на Ямбургское месторождение. Школьники познакомились с работой газодобывающей отрасли.

Для талантливых школьников Ямальского района ЯНАО провели образовательную экскурсию на завод «Ямал СПГ» в Сабетте. Поездка была организована при участии ПАО «НОВАТЭК», сообщил глава района Андрей Кугаевский. «Благодаря поддержке наших партнеров из компании „НОВАТЭК“ удалось устроить образовательную поездку в Сабетту для одаренных школьников Ямальского района. На заводе „Ямал СПГ“ учащимся показали уникальные технологические линии производства, электростанцию, самый северный российский морской порт», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский. На экскурсии смогли побывать учащиеся, имеющие отличные отметки и победители олимпиад. Кугаевский отметил интерес детей к работе предприятия. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возил победителей конкурса «Большая перемена» на Ямбургское месторождение. Школьники познакомились с работой газодобывающей отрасли.