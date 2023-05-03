03 мая 2023
02 мая 2023
01 мая 2023

«НОВАТЭК» свозил школьников ЯНАО в Сабетту

Отличники из Ямальского района ЯНАО посетили завод «Ямал СПГ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, указатель, сабетта, завод спг
Отличники из школ Ямальского района посетили завод «Ямал СПГ» Фото:

Для талантливых школьников Ямальского района ЯНАО провели образовательную экскурсию на завод «Ямал СПГ» в Сабетте. Поездка была организована при участии ПАО «НОВАТЭК», сообщил глава района Андрей Кугаевский.

«Благодаря поддержке наших партнеров из компании „НОВАТЭК“ удалось устроить образовательную поездку в Сабетту для одаренных школьников Ямальского района. На заводе „Ямал СПГ“ учащимся показали уникальные технологические линии производства, электростанцию, самый северный российский морской порт», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский.

На экскурсии смогли побывать учащиеся, имеющие отличные отметки и победители олимпиад. Кугаевский отметил интерес детей к работе предприятия.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возил победителей конкурса «Большая перемена» на Ямбургское месторождение. Школьники познакомились с работой газодобывающей отрасли.

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Для талантливых школьников Ямальского района ЯНАО провели образовательную экскурсию на завод «Ямал СПГ» в Сабетте. Поездка была организована при участии ПАО «НОВАТЭК», сообщил глава района Андрей Кугаевский. «Благодаря поддержке наших партнеров из компании „НОВАТЭК“ удалось устроить образовательную поездку в Сабетту для одаренных школьников Ямальского района. На заводе „Ямал СПГ“ учащимся показали уникальные технологические линии производства, электростанцию, самый северный российский морской порт», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский. На экскурсии смогли побывать учащиеся, имеющие отличные отметки и победители олимпиад. Кугаевский отметил интерес детей к работе предприятия. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возил победителей конкурса «Большая перемена» на Ямбургское месторождение. Школьники познакомились с работой газодобывающей отрасли.
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