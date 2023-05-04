В Тюменской области распространяется пожар, а воды для тушения не хватает. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
Из-за огромного масштаба пожара для его тушения не хватает воды Фото:

В селе Успенка (Тюменской области) пожар распространяется все дальше, а воды для его тушения не хватает. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на месте происшествия.

«Сохраняется проблема с водой. Это связано с тем, что в одно время горит много построек», — рассказал корреспондент URA.RU.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Успенка (Тюменской области) пожар распространяется все дальше, а воды для его тушения не хватает. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на месте происшествия. «Сохраняется проблема с водой. Это связано с тем, что в одно время горит много построек», — рассказал корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...