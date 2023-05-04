Из-за огромного масштаба пожара для его тушения не хватает воды
В селе Успенка (Тюменской области) пожар распространяется все дальше, а воды для его тушения не хватает. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на месте происшествия.
«Сохраняется проблема с водой. Это связано с тем, что в одно время горит много построек», — рассказал корреспондент URA.RU.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!