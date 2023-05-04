В Тюменской области распространяется пожар, а воды для тушения не хватает. Видео

04 мая 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Из-за огромного масштаба пожара для его тушения не хватает воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Успенка (Тюменской области) пожар распространяется все дальше, а воды для его тушения не хватает. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на месте происшествия. «Сохраняется проблема с водой. Это связано с тем, что в одно время горит много построек», — рассказал корреспондент URA.RU.

В селе Успенка (Тюменской области) пожар распространяется все дальше, а воды для его тушения не хватает. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на месте происшествия. «Сохраняется проблема с водой. Это связано с тем, что в одно время горит много построек», — рассказал корреспондент URA.RU.