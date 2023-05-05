Российские военные перерезали «дорогу жизни» для ВСУ

ВС РФ уничтожили мост через Северский Донец, по которому ВСУ подвозили боеприпасы в Артемовск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Российские военные перерезали «дорогу жизни» для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили мост на дороге Часов Яр — Артемовск (Бахмут). По нему ВСУ пытались подвезти в город резервы и боеприпасы.

«Подорван мост через канал Северский Донец», — сообщает Минобороны России. Мост в Часовом Яре связывал единственную дорогу на Бахмут с ответвлением.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили мост на дороге Часов Яр — Артемовск (Бахмут). По нему ВСУ пытались подвезти в город резервы и боеприпасы. «Подорван мост через канал Северский Донец», — сообщает Минобороны России. Мост в Часовом Яре связывал единственную дорогу на Бахмут с ответвлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...