Российские военные перерезали «дорогу жизни» для ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили мост на дороге Часов Яр — Артемовск (Бахмут). По нему ВСУ пытались подвезти в город резервы и боеприпасы.
«Подорван мост через канал Северский Донец», — сообщает Минобороны России. Мост в Часовом Яре связывал единственную дорогу на Бахмут с ответвлением.
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