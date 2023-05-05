В Тюмени девятого мая температура воздуха упадет до нуля градусов

Днем температура поднимется до +13 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в праздничные дни ожидается похолодание. По прогнозам, ночь температура воздуха упадет до нуля градусов, сообщается на портале Gismeteo.ru.

«Погода в Тюмени девятого мая — ясно. Ноль градусов ночью, + 13 днем», — говорится в прогнозе.

На будущей неделе девятое мая будет самым холодным днем. После погода будет колебаться от +13 до +21 градусов.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменскую область накроют дожди, грозы и шквалистый ветер. По прогнозам, погода должна была резко измениться пятого мая.