05 мая 2023

В Тюмени девятого мая температура воздуха упадет до нуля градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем температура поднимется до +13 градусов Фото:

В Тюмени в праздничные дни ожидается похолодание. По прогнозам, ночь температура воздуха упадет до нуля градусов, сообщается на портале Gismeteo.ru.

«Погода в Тюмени девятого мая — ясно. Ноль градусов ночью, + 13 днем», — говорится в прогнозе.

На будущей неделе девятое мая будет самым холодным днем. После погода будет колебаться от +13 до +21 градусов.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменскую область накроют дожди, грозы и шквалистый ветер. По прогнозам, погода должна была резко измениться пятого мая.

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В Тюмени в праздничные дни ожидается похолодание. По прогнозам, ночь температура воздуха упадет до нуля градусов, сообщается на портале Gismeteo.ru. «Погода в Тюмени девятого мая — ясно. Ноль градусов ночью, + 13 днем», — говорится в прогнозе. На будущей неделе девятое мая будет самым холодным днем. После погода будет колебаться от +13 до +21 градусов. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменскую область накроют дожди, грозы и шквалистый ветер. По прогнозам, погода должна была резко измениться пятого мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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