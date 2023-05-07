07 мая 2023
06 мая 2023

В городе ЯНАО из-за непогоды изменили программу празднования Дня Победы

В Салехарде из-за непогоды перенесли эстафету, приуроченную к 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Верхняя Пышма , военная техника, парад, военная техника на марше, реконструкторы, день победы, 9 мая, техника ВОВ
В Салехарде на сентябрь перенесли легкоатлетическую эстафету Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся сильным ветром и метелью, внесли изменения в спортивную программу в честь празднования Дня Победы. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщается, что легкоатлетическая эстафета переносится на сентябрь.

«К сожалению, погода внесла свои коррективы в спортивную программу, приуроченную к празднованию Дня Победы. Запланированную 9 мая легкоатлетическую эстафету переносим на сентябрь», — говорится в сообщении. Уточняется, что спортивное мероприятие проведут в День города.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда (ЯНАО) в День Победы не планируют отмену или перенос праздничных мероприятий из-за непогоды. Уточняется, что с открытых площадок они переносятся в здание центра культуры и спорта «Геолог».

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Власти Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся сильным ветром и метелью, внесли изменения в спортивную программу в честь празднования Дня Победы. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщается, что легкоатлетическая эстафета переносится на сентябрь. «К сожалению, погода внесла свои коррективы в спортивную программу, приуроченную к празднованию Дня Победы. Запланированную 9 мая легкоатлетическую эстафету переносим на сентябрь», — говорится в сообщении. Уточняется, что спортивное мероприятие проведут в День города. Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда (ЯНАО) в День Победы не планируют отмену или перенос праздничных мероприятий из-за непогоды. Уточняется, что с открытых площадок они переносятся в здание центра культуры и спорта «Геолог».
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