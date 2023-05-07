В городе ЯНАО из-за непогоды изменили программу празднования Дня Победы

В Салехарде из-за непогоды перенесли эстафету, приуроченную к 9 мая

08 мая 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

В Салехарде на сентябрь перенесли легкоатлетическую эстафету Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся сильным ветром и метелью, внесли изменения в спортивную программу в честь празднования Дня Победы. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщается, что легкоатлетическая эстафета переносится на сентябрь. «К сожалению, погода внесла свои коррективы в спортивную программу, приуроченную к празднованию Дня Победы. Запланированную 9 мая легкоатлетическую эстафету переносим на сентябрь», — говорится в сообщении. Уточняется, что спортивное мероприятие проведут в День города. Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда (ЯНАО) в День Победы не планируют отмену или перенос праздничных мероприятий из-за непогоды. Уточняется, что с открытых площадок они переносятся в здание центра культуры и спорта «Геолог».

Власти Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся сильным ветром и метелью, внесли изменения в спортивную программу в честь празднования Дня Победы. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщается, что легкоатлетическая эстафета переносится на сентябрь. «К сожалению, погода внесла свои коррективы в спортивную программу, приуроченную к празднованию Дня Победы. Запланированную 9 мая легкоатлетическую эстафету переносим на сентябрь», — говорится в сообщении. Уточняется, что спортивное мероприятие проведут в День города. Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда (ЯНАО) в День Победы не планируют отмену или перенос праздничных мероприятий из-за непогоды. Уточняется, что с открытых площадок они переносятся в здание центра культуры и спорта «Геолог».