В городе ЯНАО из-за непогоды изменили программу празднования Дня Победы

Власти Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся сильным ветром и метелью, внесли изменения в спортивную программу в честь празднования Дня Победы. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщается, что легкоатлетическая эстафета переносится на сентябрь.
«К сожалению, погода внесла свои коррективы в спортивную программу, приуроченную к празднованию Дня Победы. Запланированную 9 мая легкоатлетическую эстафету переносим на сентябрь», — говорится в сообщении. Уточняется, что спортивное мероприятие проведут в День города.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда (ЯНАО) в День Победы не планируют отмену или перенос праздничных мероприятий из-за непогоды. Уточняется, что с открытых площадок они переносятся в здание центра культуры и спорта «Геолог».
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