Банки сделали тюменцам важное ипотечное послабление

Банки Тюмени впервые за три года снизили стоимость страхования ипотечных займов

12 мая 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Страхование ипотеки в тюменских банках стало дешевле в среднем на тысячу рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские банки впервые за несколько лет снизили стоимость страхования ипотечных займов для клиентов, которые берут займы по всем ипотечным программам. Об этом на правах анонимности сообщил URA.RU экономист одного из банков, работающих в Тюменской области. «Ключевые игроки ипотечного рынка снижают стоимость страховки, в среднем у разных банков на тысячу рублей дешевле теперь эта страховка будет обходиться. Конкретные цифры назвать сложно, обычно это определенный процент от суммы займа. Но сейчас этот процент существенно снизился, такого не было с начала пандемии. Грубо говоря, кто платил по восемь тысяч в год, теперь будет платить по семь тысяч», — пояснил источник URA.RU. Агентство «Этажи» со ссылкой на экспертов сообщает, что снижение стоимости ипотечной страховки стало результатом высокой конкуренции, а так же общим снижением стоимости ипотеки. Кроме того, снизить риски помогли санкции Центробанка против «околонулевых» кредитов от застройщиков, считает источник URA.RU. Ранее агентство рассказало о других ипотечных изменениях, которые коснутся тюменцев. Например, сумму по сельской ипотеке в области увеличили до пяти млн рублей.

Тюменские банки впервые за несколько лет снизили стоимость страхования ипотечных займов для клиентов, которые берут займы по всем ипотечным программам. Об этом на правах анонимности сообщил URA.RU экономист одного из банков, работающих в Тюменской области. «Ключевые игроки ипотечного рынка снижают стоимость страховки, в среднем у разных банков на тысячу рублей дешевле теперь эта страховка будет обходиться. Конкретные цифры назвать сложно, обычно это определенный процент от суммы займа. Но сейчас этот процент существенно снизился, такого не было с начала пандемии. Грубо говоря, кто платил по восемь тысяч в год, теперь будет платить по семь тысяч», — пояснил источник URA.RU. Агентство «Этажи» со ссылкой на экспертов сообщает, что снижение стоимости ипотечной страховки стало результатом высокой конкуренции, а так же общим снижением стоимости ипотеки. Кроме того, снизить риски помогли санкции Центробанка против «околонулевых» кредитов от застройщиков, считает источник URA.RU. Ранее агентство рассказало о других ипотечных изменениях, которые коснутся тюменцев. Например, сумму по сельской ипотеке в области увеличили до пяти млн рублей.