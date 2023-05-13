13 мая 2023
12 мая 2023

Семья погибшего героя из ЯНАО купила квадрокоптеры для военнослужащих

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, военный дрон
Семья Бобровых, чей сын погиб на СВО, поможет военнослужащим землякам квадрокоптерами Фото:

В Новом Уренгое родители Алексея Боброва, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, приобрели четыре квадрокоптера, для отправки военнослужащим ямальских батальонов. Об их поступке сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Родители Алексея Боброва, нашего земляка, героически погибшего во время СВО, купили 4 квадрокоптера для отправки нашим ребятам в ямальские батальоны. Эти средства собрали новоуренгойцы после известия о смерти нашего героя в помощь семье», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале.

Воронов также сообщил, что их сын Алексей Бобров погиб при спасении сослуживцев в зоне проведения спецоперации. За свой подвиг он награжден орденом Мужества. Мэр отметил чувство гордости за героического земляка и бескорыстный поступок его родителей.

Ранее URA.RU сообщило, что военнослужащий из ЯНАО рассказал о спасении земляков, попавших в зону обстрела. За свой подвиг он получил медаль «За боевую доблесть».

Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.

Родители погибшего Алексея Боброва передали квадрокоптеры военнослужащим из ЯНАО
Родители погибшего Алексея Боброва передали квадрокоптеры военнослужащим из ЯНАО
Фото:

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В Новом Уренгое родители Алексея Боброва, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, приобрели четыре квадрокоптера, для отправки военнослужащим ямальских батальонов. Об их поступке сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Родители Алексея Боброва, нашего земляка, героически погибшего во время СВО, купили 4 квадрокоптера для отправки нашим ребятам в ямальские батальоны. Эти средства собрали новоуренгойцы после известия о смерти нашего героя в помощь семье», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. Воронов также сообщил, что их сын Алексей Бобров погиб при спасении сослуживцев в зоне проведения спецоперации. За свой подвиг он награжден орденом Мужества. Мэр отметил чувство гордости за героического земляка и бескорыстный поступок его родителей. Ранее URA.RU сообщило, что военнослужащий из ЯНАО рассказал о спасении земляков, попавших в зону обстрела. За свой подвиг он получил медаль «За боевую доблесть». Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
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