Более 150 тысяч человек зарегистрировались на пятый сезон конкурса «Лидеры России»

15 мая 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Больше 150 тысяч человек хотели принять участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» от президентской платформы «Россия — страна возможностей» захотели принять участие около 158 995 человек из всех российских регионов и 89 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. «Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира», — сказал Алексей Комиссаров. Его слова приводит пресс-служба конкурса «Лидеры России». Гендиректор АНО также отметил, что в топ-10 сфер, в которых работают участники, входит промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. Большинство заявок отправлены из Центрального федерального округа. Они поступили из Москвы и составляют 55% от общего количества заявок в ЦФО. Прием заявок начался 4 апреля и закончился 14 мая 2023 года. Обязательным условием у участников была отправка анкеты со своей биографией и видеоинтервью для доступа к следующему дистанционному этапу. Как сообщается, за четыре сезона конкурса более 420 человек получили повышения в своей сфере деятельности. Например, после победы в конкурсе Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Депутатами Государственной Думы VIII созыва стали 23 победителя и финалиста конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика». Семь участников стали заместителями федеральных министров и руководителями других федеральных ведомств, четверо конкурсантов стали главами субъектов Российской Федерации. Конкурс управленцев «Лидеры России» впервые провели в 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В конкурсе принимают участие управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. Главный приз — грант в размере одного миллиона рублей на обучение, встреча с экспертом из числа российских управленцев, в которую входят карьерные консультации и сопровождение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» от президентской платформы «Россия — страна возможностей» захотели принять участие около 158 995 человек из всех российских регионов и 89 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. «Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира», — сказал Алексей Комиссаров. Его слова приводит пресс-служба конкурса «Лидеры России». Гендиректор АНО также отметил, что в топ-10 сфер, в которых работают участники, входит промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. Большинство заявок отправлены из Центрального федерального округа. Они поступили из Москвы и составляют 55% от общего количества заявок в ЦФО. Прием заявок начался 4 апреля и закончился 14 мая 2023 года. Обязательным условием у участников была отправка анкеты со своей биографией и видеоинтервью для доступа к следующему дистанционному этапу. Как сообщается, за четыре сезона конкурса более 420 человек получили повышения в своей сфере деятельности. Например, после победы в конкурсе Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Депутатами Государственной Думы VIII созыва стали 23 победителя и финалиста конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика». Семь участников стали заместителями федеральных министров и руководителями других федеральных ведомств, четверо конкурсантов стали главами субъектов Российской Федерации. Конкурс управленцев «Лидеры России» впервые провели в 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В конкурсе принимают участие управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. Главный приз — грант в размере одного миллиона рублей на обучение, встреча с экспертом из числа российских управленцев, в которую входят карьерные консультации и сопровождение.