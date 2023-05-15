АТОР: в ряде стран ввели новые ограничения для туристов

АТОР: в Испании, Италии и Греции ужесточили правила пребывания для приезжих

16 мая 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Запрет на остановку туристов в популярных местах для фотографирования, чтобы избежать неудобства для передвижения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для борьбы с туристами и антисоциальным поведением отдыхающих популярные европейские курорты этим летом вводят новые ограничения. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Испании хотят штрафовать за громкие разговоры, в Италии — за селфи, а в Греции уже закрыли популярный пляж. «В разных странах борются с туристами путем новых ограничений. Так, в Италии приморский городок Портофино ввел запрет на остановку туристов в популярных местах для фотографирования, чтобы избежать неудобства для передвижения. На курорте Аликанте внедрили жесткие в Испании меры по борьбе с шумом. Правила включают запрет на „громкие звуки, издаваемые мебелью“ на террасах баров и ресторанов, громкие разговоры в помещениях, включая номера в отелях, и даже музыку на пляже. В Греции туристы не смогут попасть на пляж Навагио на острове Закинтос, известный своей живописной бухтой. Существует опасение, что туристы разрушат природную структуру пляжа», — передают АТОР. По их словам, появится и новая политика у ресторанов Майорки. Для борьбы с туристами, которые бронируют столики и потом не приходят. У клиентов стоит запрашивать номер кредитной карты при бронировании. Если посетители не явятся, с них автоматом будет взиматься 20% от среднего счета. Ранее писали, как не нарваться на штраф за отдых на природе. В российских лесах нельзя разводить костры под кронами деревьев, собирать краснокнижные растения и мусорить. В лесу нельзя собирать редкие грибы и растения. Штраф за сбор краснокнижных цветов составит 2-2,5 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для борьбы с туристами и антисоциальным поведением отдыхающих популярные европейские курорты этим летом вводят новые ограничения. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Испании хотят штрафовать за громкие разговоры, в Италии — за селфи, а в Греции уже закрыли популярный пляж. «В разных странах борются с туристами путем новых ограничений. Так, в Италии приморский городок Портофино ввел запрет на остановку туристов в популярных местах для фотографирования, чтобы избежать неудобства для передвижения. На курорте Аликанте внедрили жесткие в Испании меры по борьбе с шумом. Правила включают запрет на „громкие звуки, издаваемые мебелью“ на террасах баров и ресторанов, громкие разговоры в помещениях, включая номера в отелях, и даже музыку на пляже. В Греции туристы не смогут попасть на пляж Навагио на острове Закинтос, известный своей живописной бухтой. Существует опасение, что туристы разрушат природную структуру пляжа», — передают АТОР. По их словам, появится и новая политика у ресторанов Майорки. Для борьбы с туристами, которые бронируют столики и потом не приходят. У клиентов стоит запрашивать номер кредитной карты при бронировании. Если посетители не явятся, с них автоматом будет взиматься 20% от среднего счета. Ранее писали, как не нарваться на штраф за отдых на природе. В российских лесах нельзя разводить костры под кронами деревьев, собирать краснокнижные растения и мусорить. В лесу нельзя собирать редкие грибы и растения. Штраф за сбор краснокнижных цветов составит 2-2,5 тысячи рублей.