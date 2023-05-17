«Осторожно, новости»: воевавший за ВСУ соратник Закаева присягнул Кадырову

В Чечне на верность главы республики Рамзана Кадырова присягнул соратник участвующего в создании террористического батальона на Украине Ахмеда Закаева Хусейн Джамбетов. Он недавно воевал против ВС РФ на Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Соратник Ахмеда Закаева [Хусейн Джамбетов], который до последнего времени воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) приехал в Грозный и присягнул на верность Рамзану Кадырову», — написали авторы telegram-канала. Они отмечают, что ранее Джамбетов воевал против российских солдат в составе чеченского подразделения «Правительство Ичкерии». Затем около месяца назад тот покинул подразделение, заявив, что его деятельность не ведет к объединению чеченцев.
Хусайн Джамбетов, воевавший за ВСУ, признался, что убил нескольких бойцов украинской армии за расстрел бойцов из спецназа «Ахмат», пишет MK.RU. В связи с происшествием, ВСУ лишились одного военного, трое получили ранения, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее в Чечне возбудили уголовное дело против Ахмеда Закаева, принимавшего участие в создании террористического батальона на Украине. Члены батальона воевали против российских солдат.
В Чечне на верность главы республики Рамзана Кадырова присягнул соратник участвующего в создании террористического батальона на Украине Ахмеда Закаева Хусейн Джамбетов. Он недавно воевал против ВС РФ на Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Соратник Ахмеда Закаева [Хусейн Джамбетов], который до последнего времени воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) приехал в Грозный и присягнул на верность Рамзану Кадырову», — написали авторы telegram-канала. Они отмечают, что ранее Джамбетов воевал против российских солдат в составе чеченского подразделения «Правительство Ичкерии». Затем около месяца назад тот покинул подразделение, заявив, что его деятельность не ведет к объединению чеченцев. Хусайн Джамбетов, воевавший за ВСУ, признался, что убил нескольких бойцов украинской армии за расстрел бойцов из спецназа «Ахмат», пишет MK.RU. В связи с происшествием, ВСУ лишились одного военного, трое получили ранения, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее в Чечне возбудили уголовное дело против Ахмеда Закаева, принимавшего участие в создании террористического батальона на Украине. Члены батальона воевали против российских солдат.