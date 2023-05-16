Вышел из дома и не вернулся: в Тюмени пропал человек. Фото

17 мая 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Пропавший среднего телосложения, 166 сантиметров ростом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени 4 мая пропал 59-летний мужчина. Об этом 17 мая в своей соцсети сообщил Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд «ТюменьРегионСпас». «Внимание! Пропал человек! Ушаков Андрей Аркадьевич 1969 г. р. (54 года). Село Раздолье, Армизонский район, Тюменская обл. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке. Был одет в камуфлированную зеленую куртку, серые штаны и черные резиновые сапоги. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят сообщать об этом инфоргу поиска по номеру: 8-982-922-78-84. Также можно звонить на горячую линию «ТюменьРегионСпас» по телефону: 8-800-600-59-52. Фото: Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд «ТюменьРегионСпас»

В Тюмени 4 мая пропал 59-летний мужчина. Об этом 17 мая в своей соцсети сообщил Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд «ТюменьРегионСпас». «Внимание! Пропал человек! Ушаков Андрей Аркадьевич 1969 г. р. (54 года). Село Раздолье, Армизонский район, Тюменская обл. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке. Был одет в камуфлированную зеленую куртку, серые штаны и черные резиновые сапоги. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят сообщать об этом инфоргу поиска по номеру: 8-982-922-78-84. Также можно звонить на горячую линию «ТюменьРегионСпас» по телефону: 8-800-600-59-52.