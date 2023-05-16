Пропавший среднего телосложения, 166 сантиметров ростом
В Тюмени 4 мая пропал 59-летний мужчина. Об этом 17 мая в своей соцсети сообщил Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд «ТюменьРегионСпас».
«Внимание! Пропал человек! Ушаков Андрей Аркадьевич 1969 г. р. (54 года). Село Раздолье, Армизонский район, Тюменская обл. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке.
Был одет в камуфлированную зеленую куртку, серые штаны и черные резиновые сапоги. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят сообщать об этом инфоргу поиска по номеру: 8-982-922-78-84. Также можно звонить на горячую линию «ТюменьРегионСпас» по телефону: 8-800-600-59-52.
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