16 мая 2023

Вышел из дома и не вернулся: в Тюмени пропал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Пропавший среднего телосложения, 166 сантиметров ростом Фото:

В Тюмени 4 мая пропал 59-летний мужчина. Об этом 17 мая в своей соцсети сообщил Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд «ТюменьРегионСпас».

«Внимание! Пропал человек! Ушаков Андрей Аркадьевич 1969 г. р. (54 года). Село Раздолье, Армизонский район, Тюменская обл. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке.

Был одет в камуфлированную зеленую куртку, серые штаны и черные резиновые сапоги. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят сообщать об этом инфоргу поиска по номеру: 8-982-922-78-84. Также можно звонить на горячую линию «ТюменьРегионСпас» по телефону: 8-800-600-59-52.

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В Тюмени 4 мая пропал 59-летний мужчина. Об этом 17 мая в своей соцсети сообщил Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд «ТюменьРегионСпас». «Внимание! Пропал человек! Ушаков Андрей Аркадьевич 1969 г. р. (54 года). Село Раздолье, Армизонский район, Тюменская обл. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке. Был одет в камуфлированную зеленую куртку, серые штаны и черные резиновые сапоги. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят сообщать об этом инфоргу поиска по номеру: 8-982-922-78-84. Также можно звонить на горячую линию «ТюменьРегионСпас» по телефону: 8-800-600-59-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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