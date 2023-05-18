Ученики вдохновили жительницу ЯНАО на победу в федеральном конкурсе

Надежда Кириченко из Салехарда вошла в список победителей конкурса «Лига лекторов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) Надежда Кириченко стала победительницей федерального конкурса «Лига лекторов». Это случилось благодаря тому, что участница прислушалась к мнению своих учеников и решила попробовать свои силы, сообщили URA.RU организаторы мероприятия.

«Победа — это фейерверк эмоций, впечатлений, ответственности, что немаловажно, поддержки любимых, близких, дорогих. Это невероятное состояние, которе мотивирует идти дальше вперед, выше, сильнее», — приводят слова Кириченко организаторы.

Участница конкурса рассказала, что принять участие ее мотивировали ученики. В 2022 году жительница Ямала вела как наставник всероссийский конкурс «Батл спикеров». Тогда ей и предложили попробовать себя в качестве лектора. «Я безумно рада, что я в финале, что я победитель. Значит, все это было не случайно», — добавила она.

Лига Лекторов — это масштабный конкурс для просветителей, организованный обществом «Знание». В рамках конкурса любой желающий может попробовать себя в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу. Четвертый сезон конкурса «Лига Лекторов» начнется в 2024 году, но уже сейчас можно подать заявку на участие. Заявки на третий сезон подали 1 507 участников первого и второго сезонов, из них 17 стали финалистами.