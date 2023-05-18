18 мая 2023
17 мая 2023

Ученики вдохновили жительницу ЯНАО на победу в федеральном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, чиновница, чиновник, голикова татьяна, туфли
Надежда Кириченко из Салехарда вошла в список победителей конкурса «Лига лекторов» Фото:

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) Надежда Кириченко стала победительницей федерального конкурса «Лига лекторов». Это случилось благодаря тому, что участница прислушалась к мнению своих учеников и решила попробовать свои силы, сообщили URA.RU организаторы мероприятия.

«Победа — это фейерверк эмоций, впечатлений, ответственности, что немаловажно, поддержки любимых, близких, дорогих. Это невероятное состояние, которе мотивирует идти дальше вперед, выше, сильнее», — приводят слова Кириченко организаторы.

Участница конкурса рассказала, что принять участие ее мотивировали ученики. В 2022 году жительница Ямала вела как наставник всероссийский конкурс «Батл спикеров». Тогда ей и предложили попробовать себя в качестве лектора. «Я безумно рада, что я в финале, что я победитель. Значит, все это было не случайно», — добавила она.

Лига Лекторов — это масштабный конкурс для просветителей, организованный обществом «Знание». В рамках конкурса любой желающий может попробовать себя в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу. Четвертый сезон конкурса «Лига Лекторов» начнется в 2024 году, но уже сейчас можно подать заявку на участие. Заявки на третий сезон подали 1 507 участников первого и второго сезонов, из них 17 стали финалистами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) Надежда Кириченко стала победительницей федерального конкурса «Лига лекторов». Это случилось благодаря тому, что участница прислушалась к мнению своих учеников и решила попробовать свои силы, сообщили URA.RU организаторы мероприятия. «Победа — это фейерверк эмоций, впечатлений, ответственности, что немаловажно, поддержки любимых, близких, дорогих. Это невероятное состояние, которе мотивирует идти дальше вперед, выше, сильнее», — приводят слова Кириченко организаторы. Участница конкурса рассказала, что принять участие ее мотивировали ученики. В 2022 году жительница Ямала вела как наставник всероссийский конкурс «Батл спикеров». Тогда ей и предложили попробовать себя в качестве лектора. «Я безумно рада, что я в финале, что я победитель. Значит, все это было не случайно», — добавила она. Лига Лекторов — это масштабный конкурс для просветителей, организованный обществом «Знание». В рамках конкурса любой желающий может попробовать себя в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу. Четвертый сезон конкурса «Лига Лекторов» начнется в 2024 году, но уже сейчас можно подать заявку на участие. Заявки на третий сезон подали 1 507 участников первого и второго сезонов, из них 17 стали финалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...