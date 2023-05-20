В городе ЯНАО казаки избрали атамана

Заседание казаков началось с молебна Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) казаки собрались на выборный круг, чтобы избрать атамана. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщается, что эту должность занял Игорь Смирнов.

«Сегодня, 21 мая, казаки города Муравленко собрались на выборный круг, чтобы избрать атамана. По решению казачьего круга атаманом Муравленковского городского казачьего общества Обско-Полярного отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества избран Игорь Смирнов», — говорится в сообщении.

Согласно традиции заседание началось с молебна. После оглашения результатов голосования протоиерей Алексий благословил атамана на ратные труды во благо Отечества.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе (ЯНАО) хуторское казачье общество на средства гранта губернатора Дмитрия Артюхова организует курсы начальной военной подготовки. Программа занятий будет включать огневую и тактическую подготовку, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, изучение способов оборудования и маскировки позиций.