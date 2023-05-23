В ЯНАО рокеры сыграют песни группы «Король и шут» на фестивале. Афиша

В Надыме пройдет третий рок-фестиваль «КультУра»

24 мая 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

В Надыме 27 мая пройдет рок-фестиваль «КультУра» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Надыме (ЯНАО) 27 мая в третий раз пройдет ежегодный рок-фестиваль «КультУра». В программе выступления городских команд, рок-групп из Нового Уренгоя, организаторы обещают ежечасный розыгрыш призов и исполнение песен панк-группы «Король и Шут», сообщается в афише фестиваля. «В субботу 27 мая на набережной пройдет рок-фестиваль „КультУра“. Выступят 16 команд из Надыма и Нового Уренгоя, предусмотрены интерактивные площадки и розыгрыш призов», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях надымчане отмечают, что мероприятие ждут и фестиваль такого формата нужен. «Думаю,что мероприятия нужны нашему городу — это всегда что-то новое,интересное и увлекательное», — написала пользователь под ником Любимая Любимым. «Волна настанет вновь, конечно кому надо тот ждет», — сообщил Андрей. «Впервые слышу об этом мероприятии — будет круто», — предположил Валентин. Ранее URA.RU рассказало, что на набережной Оби в Салехарде прошли праздничные гуляния в честь начала ледохода. Жители окружной столицы сожгли чучело ведьмы в честь данного события. Афиша рок-фестиваля «КультУра» в Надыме Фото: группа «Злой и добрый надымчанин», Вк

В Надыме (ЯНАО) 27 мая в третий раз пройдет ежегодный рок-фестиваль «КультУра». В программе выступления городских команд, рок-групп из Нового Уренгоя, организаторы обещают ежечасный розыгрыш призов и исполнение песен панк-группы «Король и Шут», сообщается в афише фестиваля. «В субботу 27 мая на набережной пройдет рок-фестиваль „КультУра“. Выступят 16 команд из Надыма и Нового Уренгоя, предусмотрены интерактивные площадки и розыгрыш призов», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях надымчане отмечают, что мероприятие ждут и фестиваль такого формата нужен. «Думаю,что мероприятия нужны нашему городу — это всегда что-то новое,интересное и увлекательное», — написала пользователь под ником Любимая Любимым. «Волна настанет вновь, конечно кому надо тот ждет», — сообщил Андрей. «Впервые слышу об этом мероприятии — будет круто», — предположил Валентин. Ранее URA.RU рассказало, что на набережной Оби в Салехарде прошли праздничные гуляния в честь начала ледохода. Жители окружной столицы сожгли чучело ведьмы в честь данного события.