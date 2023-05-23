23 мая 2023
22 мая 2023

В ЯНАО рокеры сыграют песни группы «Король и шут» на фестивале. Афиша

В Надыме пройдет третий рок-фестиваль «КультУра»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме 27 мая пройдет рок-фестиваль «КультУра» Фото:

В Надыме (ЯНАО) 27 мая в третий раз пройдет ежегодный рок-фестиваль «КультУра». В программе выступления городских команд, рок-групп из Нового Уренгоя, организаторы обещают ежечасный розыгрыш призов и исполнение песен панк-группы «Король и Шут», сообщается в афише фестиваля.

«В субботу 27 мая на набережной пройдет рок-фестиваль „КультУра“. Выступят 16 команд из Надыма и Нового Уренгоя, предусмотрены интерактивные площадки и розыгрыш призов», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях надымчане отмечают, что мероприятие ждут и фестиваль такого формата нужен. «Думаю,что мероприятия нужны нашему городу — это всегда что-то новое,интересное и увлекательное», — написала пользователь под ником Любимая Любимым. «Волна настанет вновь, конечно кому надо тот ждет», — сообщил Андрей. «Впервые слышу об этом мероприятии — будет круто», — предположил Валентин.

Ранее URA.RU рассказало, что на набережной Оби в Салехарде прошли праздничные гуляния в честь начала ледохода. Жители окружной столицы сожгли чучело ведьмы в честь данного события.

Афиша рок-фестиваля «КультУра» в Надыме
Афиша рок-фестиваля «КультУра» в Надыме
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) 27 мая в третий раз пройдет ежегодный рок-фестиваль «КультУра». В программе выступления городских команд, рок-групп из Нового Уренгоя, организаторы обещают ежечасный розыгрыш призов и исполнение песен панк-группы «Король и Шут», сообщается в афише фестиваля. «В субботу 27 мая на набережной пройдет рок-фестиваль „КультУра“. Выступят 16 команд из Надыма и Нового Уренгоя, предусмотрены интерактивные площадки и розыгрыш призов», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях надымчане отмечают, что мероприятие ждут и фестиваль такого формата нужен. «Думаю,что мероприятия нужны нашему городу — это всегда что-то новое,интересное и увлекательное», — написала пользователь под ником Любимая Любимым. «Волна настанет вновь, конечно кому надо тот ждет», — сообщил Андрей. «Впервые слышу об этом мероприятии — будет круто», — предположил Валентин. Ранее URA.RU рассказало, что на набережной Оби в Салехарде прошли праздничные гуляния в честь начала ледохода. Жители окружной столицы сожгли чучело ведьмы в честь данного события.
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