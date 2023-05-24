Путин наградил директора тюменской школы и сварщика

24 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Президент отметил заслуги двух тюменцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил директора тюменской школы и электросварщика РЖД. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Базелюк Валентину — директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2», — сообщается в документе. Также президент объявил благодарность за трудовые успехи и многолетнюю работу электросварщику филиала ОАО «РЖД» Горделю Виталию. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание финансовому директору ООО «СП Лифт».

Президент РФ Владимир Путин наградил директора тюменской школы и электросварщика РЖД. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Базелюк Валентину — директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2», — сообщается в документе. Также президент объявил благодарность за трудовые успехи и многолетнюю работу электросварщику филиала ОАО «РЖД» Горделю Виталию. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание финансовому директору ООО «СП Лифт».