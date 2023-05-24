Путин наградил директора тюменской школы и сварщика

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент отметил заслуги двух тюменцев Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил директора тюменской школы и электросварщика РЖД. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Базелюк Валентину — директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2», — сообщается в документе.

Также президент объявил благодарность за трудовые успехи и многолетнюю работу электросварщику филиала ОАО «РЖД» Горделю Виталию. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание финансовому директору ООО «СП Лифт».

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Президент РФ Владимир Путин наградил директора тюменской школы и электросварщика РЖД. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Базелюк Валентину — директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2», — сообщается в документе. Также президент объявил благодарность за трудовые успехи и многолетнюю работу электросварщику филиала ОАО «РЖД» Горделю Виталию. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание финансовому директору ООО «СП Лифт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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