Путин наградил директора тюменской школы и сварщика

Президент РФ Владимир Путин наградил директора тюменской школы и электросварщика РЖД. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Распоряжение «О поощрении». За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Базелюк Валентину — директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2», — сообщается в документе.
Также президент объявил благодарность за трудовые успехи и многолетнюю работу электросварщику филиала ОАО «РЖД» Горделю Виталию. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание финансовому директору ООО «СП Лифт».
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