В городе ХМАО открылся подростково-молодежный клуб. Видео

В Ноябрьске начал работу подростково-молодежный клуб «Пространство»

25 мая 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске заработал подростково-молодежный клуб «Пространство» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подростки Ноябрьска (ХМАО) получили место для активного времяпрепровождения. В городе открылся подростково-молодежный клуб «Пространство». Об этом сообщает в официальном telegram-канале глава муниципалитета Алексей Романов. «Сегодня заработал новый подростково-молодежный клуб „Пространство“. Ребята еще одного микрорайона получили классное место для активного и творческого отдыха», — говорится в сообщении. Романов отметил, что важно дать детям возможность реализовать себя в различных направлениях, разнообразить их досуг. Ранее URA.RU рассказало о том, что в городе Губкинский (ЯНАО) открыли новое молодежное пространство. Проект получил название «Теплое место», предполагается, что там ребята смогут пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.

Подростки Ноябрьска (ХМАО) получили место для активного времяпрепровождения. В городе открылся подростково-молодежный клуб «Пространство». Об этом сообщает в официальном telegram-канале глава муниципалитета Алексей Романов. «Сегодня заработал новый подростково-молодежный клуб „Пространство“. Ребята еще одного микрорайона получили классное место для активного и творческого отдыха», — говорится в сообщении. Романов отметил, что важно дать детям возможность реализовать себя в различных направлениях, разнообразить их досуг. Ранее URA.RU рассказало о том, что в городе Губкинский (ЯНАО) открыли новое молодежное пространство. Проект получил название «Теплое место», предполагается, что там ребята смогут пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.