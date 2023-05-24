Подростки Ноябрьска (ХМАО) получили место для активного времяпрепровождения. В городе открылся подростково-молодежный клуб «Пространство». Об этом сообщает в официальном telegram-канале глава муниципалитета Алексей Романов.
«Сегодня заработал новый подростково-молодежный клуб „Пространство“. Ребята еще одного микрорайона получили классное место для активного и творческого отдыха», — говорится в сообщении. Романов отметил, что важно дать детям возможность реализовать себя в различных направлениях, разнообразить их досуг.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в городе Губкинский (ЯНАО) открыли новое молодежное пространство. Проект получил название «Теплое место», предполагается, что там ребята смогут пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.
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