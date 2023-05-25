25 мая 2023

В МЧС назвали предварительную причину страшного пожара в ЯНАО. Видео

МЧС: причиной пожара в Аксарке мог стать электробытовой прибор
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, пожарный
Предварительная причина пожара — электротехническая, сообщили в МЧС Фото:

Спасатели назвали предполагаемую причину пожара в многоквартирном доме в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Возгорание могло случиться из-за электробытового прибора, сообщили в окружном управлении МЧС России.

«Предварительная причина пожара — электротехническая (по причине электробытового прибора). Виновный и ущерб будет установлен дознаватель МЧС России», — сказано в сообщении.

Пожар в многоквартирном доме в Аксарке произошел утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил дом. Для погорельцев объявили сбор вещей. Силовики уже начали выяснять причины пожара.

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Спасатели назвали предполагаемую причину пожара в многоквартирном доме в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Возгорание могло случиться из-за электробытового прибора, сообщили в окружном управлении МЧС России. «Предварительная причина пожара — электротехническая (по причине электробытового прибора). Виновный и ущерб будет установлен дознаватель МЧС России», — сказано в сообщении. Пожар в многоквартирном доме в Аксарке произошел утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил дом. Для погорельцев объявили сбор вещей. Силовики уже начали выяснять причины пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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