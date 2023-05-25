Предварительная причина пожара — электротехническая, сообщили в МЧС
Спасатели назвали предполагаемую причину пожара в многоквартирном доме в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Возгорание могло случиться из-за электробытового прибора, сообщили в окружном управлении МЧС России.
«Предварительная причина пожара — электротехническая (по причине электробытового прибора). Виновный и ущерб будет установлен дознаватель МЧС России», — сказано в сообщении.
Пожар в многоквартирном доме в Аксарке произошел утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил дом. Для погорельцев объявили сбор вещей. Силовики уже начали выяснять причины пожара.
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