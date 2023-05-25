В МЧС назвали предварительную причину страшного пожара в ЯНАО. Видео

МЧС: причиной пожара в Аксарке мог стать электробытовой прибор

26 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Предварительная причина пожара — электротехническая, сообщили в МЧС Фото: Московец Илья © URA.RU Спасатели назвали предполагаемую причину пожара в многоквартирном доме в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Возгорание могло случиться из-за электробытового прибора, сообщили в окружном управлении МЧС России. «Предварительная причина пожара — электротехническая (по причине электробытового прибора). Виновный и ущерб будет установлен дознаватель МЧС России», — сказано в сообщении. Пожар в многоквартирном доме в Аксарке произошел утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил дом. Для погорельцев объявили сбор вещей. Силовики уже начали выяснять причины пожара.

Спасатели назвали предполагаемую причину пожара в многоквартирном доме в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Возгорание могло случиться из-за электробытового прибора, сообщили в окружном управлении МЧС России. «Предварительная причина пожара — электротехническая (по причине электробытового прибора). Виновный и ущерб будет установлен дознаватель МЧС России», — сказано в сообщении. Пожар в многоквартирном доме в Аксарке произошел утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил дом. Для погорельцев объявили сбор вещей. Силовики уже начали выяснять причины пожара.