26 мая 2023
25 мая 2023

В ЯНАО бизнесмены устроят фестиваль окрошки

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодные супы. Екатеринбург, окрошка, холодный суп, летнее меню, еда
Предприниматели из Салехарда решили устроить фестиваль окрошки Фото:

Предприниматели из Салехарда обратились к городским властям с просьбой поддержать их инициативу в организации фестиваля окрошки. Предполагаемая дата мероприятия назначена на первое июля, сообщает администрация окружной столицы.

«Первого июля мы планируем организовать большой городской фестиваль окрошки (дай Бог, погода позволит). Надеемся, нашу идею поддержат», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что 27 мая в Надыме пройдет музыкальный рок-фестиваль. На мероприятии выступят местные группы и команды из Нового Уренгоя.

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Предприниматели из Салехарда обратились к городским властям с просьбой поддержать их инициативу в организации фестиваля окрошки. Предполагаемая дата мероприятия назначена на первое июля, сообщает администрация окружной столицы. «Первого июля мы планируем организовать большой городской фестиваль окрошки (дай Бог, погода позволит). Надеемся, нашу идею поддержат», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что 27 мая в Надыме пройдет музыкальный рок-фестиваль. На мероприятии выступят местные группы и команды из Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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