В ЯНАО бизнесмены устроят фестиваль окрошки

27 мая 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Предприниматели из Салехарда решили устроить фестиваль окрошки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Предприниматели из Салехарда обратились к городским властям с просьбой поддержать их инициативу в организации фестиваля окрошки. Предполагаемая дата мероприятия назначена на первое июля, сообщает администрация окружной столицы. «Первого июля мы планируем организовать большой городской фестиваль окрошки (дай Бог, погода позволит). Надеемся, нашу идею поддержат», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что 27 мая в Надыме пройдет музыкальный рок-фестиваль. На мероприятии выступят местные группы и команды из Нового Уренгоя.

Предприниматели из Салехарда обратились к городским властям с просьбой поддержать их инициативу в организации фестиваля окрошки. Предполагаемая дата мероприятия назначена на первое июля, сообщает администрация окружной столицы. «Первого июля мы планируем организовать большой городской фестиваль окрошки (дай Бог, погода позволит). Надеемся, нашу идею поддержат», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что 27 мая в Надыме пройдет музыкальный рок-фестиваль. На мероприятии выступят местные группы и команды из Нового Уренгоя.