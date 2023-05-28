28 мая 2023

В Совфеде оценили победу Эрдогана на президентских выборах

Джабаров назвал победу Эрдогана на выборах заслуженной
© Служба новостей «URA.RU»
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В Совфеде назвали победу Эрдогана абсолютно заслуженной Фото:

Реджеп Тайип Эрдоган одержал заслуженную победу на президентских выборах в Турции. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Эта победа дорогого стоит для Эрдогана, он пошел на второй тур, хотя это всегда определенный риск либо для правящей партии, либо для правящего президента. Потому что, как правило, оппозиция объединяется. Он не побоялся этого и в итоге победил абсолютно заслуженно», — передает слова Джабарова РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщило о том, что президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой в президентских выборах в Турции. Путин сообщил о готовности по актуальным вопросам мировой повестки.

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Реджеп Тайип Эрдоган одержал заслуженную победу на президентских выборах в Турции. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Эта победа дорогого стоит для Эрдогана, он пошел на второй тур, хотя это всегда определенный риск либо для правящей партии, либо для правящего президента. Потому что, как правило, оппозиция объединяется. Он не побоялся этого и в итоге победил абсолютно заслуженно», — передает слова Джабарова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило о том, что президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой в президентских выборах в Турции. Путин сообщил о готовности по актуальным вопросам мировой повестки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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