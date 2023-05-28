В Совфеде оценили победу Эрдогана на президентских выборах

Реджеп Тайип Эрдоган одержал заслуженную победу на президентских выборах в Турции. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Эта победа дорогого стоит для Эрдогана, он пошел на второй тур, хотя это всегда определенный риск либо для правящей партии, либо для правящего президента. Потому что, как правило, оппозиция объединяется. Он не побоялся этого и в итоге победил абсолютно заслуженно», — передает слова Джабарова РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщило о том, что президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой в президентских выборах в Турции. Путин сообщил о готовности по актуальным вопросам мировой повестки.
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