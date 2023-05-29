В Кургане идут капитальные ремонты трех мостов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане идет ремонт Кировского, Бурово-Петровского и Чеховского путепроводов. Два из них проходят через реку Тобол. Все они соединяют город с микрорайонами. URA.RU подготовило инфографику с датами открытия мостов.

Раньше всех ремонтные работы завершатся на Кировском мосту, который был закрыт на реконструкцию в августе прошлого года. Его делает строительная компания «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска. Стоимость контракта составляет более 60 млн рублей. Открытие путепровода запланировано к 1 июня 2023 года.

С февраля текущего года продолжается капитальный ремонт Бурово-Петровского путепровода через реку Тобол. Им занимается тюменский подрядчик ООО «Гарант». Стоимость контракта — более 123 млн рублей. Окончание ремонтных работ запланировано на декабрь 2023 года.

Параллельно с Бурово-Петровским мостом в Кургане идет ремонт Чеховского путепровода. Он проходит над железной дорогой и соединяет город с Заозерным районом. К демонтажным работам аварийного моста приступили в феврале текущего года. В марте он был уже полностью закрыт для движения транспорта. Капитальным ремонтом занимается компания «Гарант». Закончить все работы должны до декабря 2023 года.