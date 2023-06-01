На Тюмень надвигается гроза с сильным ветром

В Тюменской области ожидается гроза с порывами ветра 15-18 м/с
В ночь с 1 на 2 июня в Тюменской области ожидаются грозы с порывами ветра до 18 м/с. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. В отдельных районах порывы 15-18 м/с», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Ранее в Тюменской области из-за аномальной жары было объявлено штормовое предупреждение: воздух прогреется до 36 градусов. По прогнозам синоптиков, жаркая погода простоит на территории региона, как минимум, до 5 июня.
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