На Тюмень надвигается гроза с сильным ветром

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
В Тюменской области ожидается гроза с порывами ветра 15-18 м/с Фото:

В ночь с 1 на 2 июня в Тюменской области ожидаются грозы с порывами ветра до 18 м/с. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. В отдельных районах порывы 15-18 м/с», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Ранее в Тюменской области из-за аномальной жары было объявлено штормовое предупреждение: воздух прогреется до 36 градусов. По прогнозам синоптиков, жаркая погода простоит на территории региона, как минимум, до 5 июня.

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В ночь с 1 на 2 июня в Тюменской области ожидаются грозы с порывами ветра до 18 м/с. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. В отдельных районах порывы 15-18 м/с», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Ранее в Тюменской области из-за аномальной жары было объявлено штормовое предупреждение: воздух прогреется до 36 градусов. По прогнозам синоптиков, жаркая погода простоит на территории региона, как минимум, до 5 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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