Среди тюменцев резко вырос спрос на отдых в одной из недружественных стран

02 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Стоимость круизов по Японии начинается от 170 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Тюмени стали чаще интересоваться круизами по Японии. Об этом URA.RU рассказала руководитель туристической компании «Награда за труд» Жанна Завьялова. По ее словам, стоимость таких туров начинается от 170 тысяч рублей. «Интерес к Японии действительно вырос. <…> Цены на туры высокие. Гораздо выгоднее в плане посещения Японии использовать круиз. Круиз решает вопрос с питанием и проживанием, выходит гораздо выгоднее, чем просто тур. Вы сразу смотрите несколько городов Японии, а лайнер вам послужит еще и бесплатным трансфером», — сообщила URA.RU Завьялова. По словам директора компании, на повышение спроса повлияли сразу несколько факторов. В том числе, отмена ограничений, связанных с COVID-19, и культура страны. Цена на восемь дней круиза по Японии без перелета начинается от 170 тысяч рублей до 250 тысяч. Авиаперелет осуществляется из Москвы со стыковкой в других странах (Китае, ОАЭ, Турции). Стоимость билетов начинается от 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, после начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились. Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран.

Жители Тюмени стали чаще интересоваться круизами по Японии. Об этом URA.RU рассказала руководитель туристической компании «Награда за труд» Жанна Завьялова. По ее словам, стоимость таких туров начинается от 170 тысяч рублей. «Интерес к Японии действительно вырос. <…> Цены на туры высокие. Гораздо выгоднее в плане посещения Японии использовать круиз. Круиз решает вопрос с питанием и проживанием, выходит гораздо выгоднее, чем просто тур. Вы сразу смотрите несколько городов Японии, а лайнер вам послужит еще и бесплатным трансфером», — сообщила URA.RU Завьялова. По словам директора компании, на повышение спроса повлияли сразу несколько факторов. В том числе, отмена ограничений, связанных с COVID-19, и культура страны. Цена на восемь дней круиза по Японии без перелета начинается от 170 тысяч рублей до 250 тысяч. Авиаперелет осуществляется из Москвы со стыковкой в других странах (Китае, ОАЭ, Турции). Стоимость билетов начинается от 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, после начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились. Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран.