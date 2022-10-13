В Кремле признали ухудшение отношений России с другими странами

У России испортились отношения с несколькими странами Европы — США, Канадой, Японией и другими. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, у России сейчас испортились отношения, причем не по нашей воле, испортились отношения с Европой, <…> то есть с недружественными странами», — отметил он. Его слова приводят «Известия». Из недружественных стран к России Песков упомянул США, Канаду, Австралию, Японию, Новую Зеландию и Кореею. Тем не менее пресс-секретарь обозначил, что данные страны это еще не весь мир. Россия будет стараться поддерживать активный диалог со всеми.
Ранее президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Также Путин нашел самого надежного партнера России, приближенного к Западу — Турцию.
Отношения России и западных стран накалились после начала спецоперации на Украине. В отношение РФ начали вводиться санкции.
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У России испортились отношения с несколькими странами Европы — США, Канадой, Японией и другими. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, у России сейчас испортились отношения, причем не по нашей воле, испортились отношения с Европой, <…> то есть с недружественными странами», — отметил он. Его слова приводят «Известия». Из недружественных стран к России Песков упомянул США, Канаду, Австралию, Японию, Новую Зеландию и Кореею. Тем не менее пресс-секретарь обозначил, что данные страны это еще не весь мир. Россия будет стараться поддерживать активный диалог со всеми. Ранее президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Также Путин нашел самого надежного партнера России, приближенного к Западу — Турцию. Отношения России и западных стран накалились после начала спецоперации на Украине. В отношение РФ начали вводиться санкции.