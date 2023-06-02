Подполковник ВС США Дэвис назвал условие для предотвращения конфликта США с Россией

Подполковник ВС США Дэвис: условие для недопущения конфликта РФ и США — это нейтралитет Украины

03 июня 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Нейтралитет Киева — условие сохранения мира между США и Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нейтралитет Украины способен стать единственным способом предотвращения конфликта России и США. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Прекращение военных действий на основе нейтралитета Украины без явных гарантий безопасности со стороны НАТО явно было бы неприятным исходом для киевского руководства, однако это реалистичный способ для Украины быстро прекратить военные действия. Это может стать лучшей гарантией ее безопасности в конечном итоге», — заявил Дэвис изданию 19FortyFive . По мнению военного эксперта, Вашингтон не будет рисковать конфликтом с Россией из-за Украины. «Вера в то, что США когда-нибудь захотят рискнуть ядерной войной с Россией из-за Украины, дает Киеву ложную надежду, затягивая конфликт. Необходимо быть честными с собой и с руководством Украины, и сконцентрироваться на эффективных способах окончания конфликта, обеспечив при этом национальную безопасность Америки», — подчеркнул Дэниел Дэвис. Ранее URA.RU сообщало о готовности Вашингтона начать диалог с Москвой по вопросу контроля ядерного вооружения. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Нейтралитет Украины способен стать единственным способом предотвращения конфликта России и США. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Прекращение военных действий на основе нейтралитета Украины без явных гарантий безопасности со стороны НАТО явно было бы неприятным исходом для киевского руководства, однако это реалистичный способ для Украины быстро прекратить военные действия. Это может стать лучшей гарантией ее безопасности в конечном итоге», — заявил Дэвис изданию 19FortyFive. По мнению военного эксперта, Вашингтон не будет рисковать конфликтом с Россией из-за Украины. «Вера в то, что США когда-нибудь захотят рискнуть ядерной войной с Россией из-за Украины, дает Киеву ложную надежду, затягивая конфликт. Необходимо быть честными с собой и с руководством Украины, и сконцентрироваться на эффективных способах окончания конфликта, обеспечив при этом национальную безопасность Америки», — подчеркнул Дэниел Дэвис. Ранее URA.RU сообщало о готовности Вашингтона начать диалог с Москвой по вопросу контроля ядерного вооружения. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.