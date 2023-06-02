Белый дом заявил о готовности вести ядерный диалог с Россией

02 июня 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

США будут соблюдать договор, если это сделает Россия Фото: Official White House / Adam Schultz Белый дом готов начать ядерный диалог с Россией, несмотря на принятые контрмеры из-за решения президента РФ Владимира Путина о приостановке договора о контроле над ядерными вооружениями. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Белый дом готов к переговорам с Россией без предварительных условий о будущей системе контроля над ядерными вооружениями», — подчеркнул Джейк Салливан во время брифинга ассоциации по контролю над вооружениями. Его слова передает американское агентство Associated Press. Журналисты отмечают, что США по прежнему придерживаются соблюдения договора, если это сделает Россия. В статье пишут, что в Белом доме открыты для создания новой основы для управления ядерными рисками. Ранее США прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа.

Белый дом готов начать ядерный диалог с Россией, несмотря на принятые контрмеры из-за решения президента РФ Владимира Путина о приостановке договора о контроле над ядерными вооружениями. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Белый дом готов к переговорам с Россией без предварительных условий о будущей системе контроля над ядерными вооружениями», — подчеркнул Джейк Салливан во время брифинга ассоциации по контролю над вооружениями. Его слова передает американское агентство Associated Press. Журналисты отмечают, что США по прежнему придерживаются соблюдения договора, если это сделает Россия. В статье пишут, что в Белом доме открыты для создания новой основы для управления ядерными рисками. Ранее США прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа.