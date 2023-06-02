Белый дом заявил о готовности вести ядерный диалог с Россией

Белый дом готов начать ядерный диалог с Россией, несмотря на принятые контрмеры из-за решения президента РФ Владимира Путина о приостановке договора о контроле над ядерными вооружениями. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Белый дом готов к переговорам с Россией без предварительных условий о будущей системе контроля над ядерными вооружениями», — подчеркнул Джейк Салливан во время брифинга ассоциации по контролю над вооружениями. Его слова
Журналисты отмечают, что США по прежнему придерживаются соблюдения договора, если это сделает Россия. В статье пишут, что в Белом доме открыты для создания новой основы для управления ядерными рисками.
Ранее США прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа.
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