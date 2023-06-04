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Жители Сургута по дороге на дачу теряют сознание в переполненном автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к художественной акции «Памятник Владимира поставленный земляками без согласований в Перми 12 апреля 2018 года». Пермь, остановка, автобус, давка, час пик
Люди не выдерживают двухчасовой поездки в переполненном автобусе Фото:

Жители Сургута (ХМАО) теряют сознание в переполненном автобусе, пытаясь добраться на приусадебные участки. Об этом URA.RU рассказала дачница из кооператива «Победит-2» Вера Валиахметова.

«С 2020 года к нам на дачи стал ходить только один автобус. Им пользуются люди с четырех кооперативов, а это более шести тысяч участков. До 2020 года, пока СНТ не объявили межселенной территорией, нас обслуживал СПОПАТ и ходило два маршрута в выходные дни. А сейчас этим занимается какой-то частник. Ходит всего один автобус, и этого не хватает. Люди сидят на полу, чтобы доехать до города. Были случаи, когда сознание теряли прямо во автобусе», — сообщила Валиахметова.

По ее словам, за решением проблемы жители обратились к губернатору округа Наталье Комаровой. «Надеемся она нам поможет. Ведь такая перевозка — это же просто нарушение закона», — добавила дачница.

Журналист агентства обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. В их адрес был написан запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пенсионеры падают в обморок в очереди за лекарствами. Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Энтузиастов.

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Жители Сургута (ХМАО) теряют сознание в переполненном автобусе, пытаясь добраться на приусадебные участки. Об этом URA.RU рассказала дачница из кооператива «Победит-2» Вера Валиахметова. «С 2020 года к нам на дачи стал ходить только один автобус. Им пользуются люди с четырех кооперативов, а это более шести тысяч участков. До 2020 года, пока СНТ не объявили межселенной территорией, нас обслуживал СПОПАТ и ходило два маршрута в выходные дни. А сейчас этим занимается какой-то частник. Ходит всего один автобус, и этого не хватает. Люди сидят на полу, чтобы доехать до города. Были случаи, когда сознание теряли прямо во автобусе», — сообщила Валиахметова. По ее словам, за решением проблемы жители обратились к губернатору округа Наталье Комаровой. «Надеемся она нам поможет. Ведь такая перевозка — это же просто нарушение закона», — добавила дачница. Журналист агентства обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. В их адрес был написан запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пенсионеры падают в обморок в очереди за лекарствами. Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Энтузиастов.
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