Жители Сургута по дороге на дачу теряют сознание в переполненном автобусе

05 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Люди не выдерживают двухчасовой поездки в переполненном автобусе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) теряют сознание в переполненном автобусе, пытаясь добраться на приусадебные участки. Об этом URA.RU рассказала дачница из кооператива «Победит-2» Вера Валиахметова. «С 2020 года к нам на дачи стал ходить только один автобус. Им пользуются люди с четырех кооперативов, а это более шести тысяч участков. До 2020 года, пока СНТ не объявили межселенной территорией, нас обслуживал СПОПАТ и ходило два маршрута в выходные дни. А сейчас этим занимается какой-то частник. Ходит всего один автобус, и этого не хватает. Люди сидят на полу, чтобы доехать до города. Были случаи, когда сознание теряли прямо во автобусе», — сообщила Валиахметова. По ее словам, за решением проблемы жители обратились к губернатору округа Наталье Комаровой. «Надеемся она нам поможет. Ведь такая перевозка — это же просто нарушение закона», — добавила дачница. Журналист агентства обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. В их адрес был написан запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пенсионеры падают в обморок в очереди за лекарствами. Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Энтузиастов.

Жители Сургута (ХМАО) теряют сознание в переполненном автобусе, пытаясь добраться на приусадебные участки. Об этом URA.RU рассказала дачница из кооператива «Победит-2» Вера Валиахметова. «С 2020 года к нам на дачи стал ходить только один автобус. Им пользуются люди с четырех кооперативов, а это более шести тысяч участков. До 2020 года, пока СНТ не объявили межселенной территорией, нас обслуживал СПОПАТ и ходило два маршрута в выходные дни. А сейчас этим занимается какой-то частник. Ходит всего один автобус, и этого не хватает. Люди сидят на полу, чтобы доехать до города. Были случаи, когда сознание теряли прямо во автобусе», — сообщила Валиахметова. По ее словам, за решением проблемы жители обратились к губернатору округа Наталье Комаровой. «Надеемся она нам поможет. Ведь такая перевозка — это же просто нарушение закона», — добавила дачница. Журналист агентства обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. В их адрес был написан запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пенсионеры падают в обморок в очереди за лекарствами. Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Энтузиастов.