05 июня 2023
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В ООН раскрыли, сколько человек пострадало из-за аварии на Каховской ГЭС

Глава ООН Гутерриш: из-за аварии на Каховской ГЭС пострадало не менее 16 тысяч человек
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Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Из-за подрыва Каховской ГЭС количество пострадавших может перевалить за 16 тысяч, заявил Антониу Гутерриш Фото:
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В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС не менее 16 тысяч человек остались без крова. Об этом рассказал глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

«Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов», — передает слова Гутерриша ТАСС. Он также отметил, что из-за риска перебоев снабжения чистой питьевой водой это число может возрасти на несколько тысяч. Для оказания помощи ООН с партнерами отправляют гуманитарную помощь, включая питьевую воду и таблетки для очищения воды, в пострадавшие районы, заключил Гутерриш.

Ранее стало известно, что три населенных пункта в Новокаховском городском округе уже полностью затоплены после разрушения Каховской ГЭС. Почти тысяче жителей была оказана помощь при эвакуации из прибрежных населенных пунктов Херсонской области.

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В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС не менее 16 тысяч человек остались без крова. Об этом рассказал глава всемирной организации Антониу Гутерриш. «Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов», — передает слова Гутерриша ТАСС. Он также отметил, что из-за риска перебоев снабжения чистой питьевой водой это число может возрасти на несколько тысяч. Для оказания помощи ООН с партнерами отправляют гуманитарную помощь, включая питьевую воду и таблетки для очищения воды, в пострадавшие районы, заключил Гутерриш. Ранее стало известно, что три населенных пункта в Новокаховском городском округе уже полностью затоплены после разрушения Каховской ГЭС. Почти тысяче жителей была оказана помощь при эвакуации из прибрежных населенных пунктов Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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