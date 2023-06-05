В ООН раскрыли, сколько человек пострадало из-за аварии на Каховской ГЭС

Глава ООН Гутерриш: из-за аварии на Каховской ГЭС пострадало не менее 16 тысяч человек

06 июня 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Из-за подрыва Каховской ГЭС количество пострадавших может перевалить за 16 тысяч, заявил Антониу Гутерриш Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС не менее 16 тысяч человек остались без крова. Об этом рассказал глава всемирной организации Антониу Гутерриш. «Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов», — передает слова Гутерриша ТАСС. Он также отметил, что из-за риска перебоев снабжения чистой питьевой водой это число может возрасти на несколько тысяч. Для оказания помощи ООН с партнерами отправляют гуманитарную помощь, включая питьевую воду и таблетки для очищения воды, в пострадавшие районы, заключил Гутерриш. Ранее стало известно, что три населенных пункта в Новокаховском городском округе уже полностью затоплены после разрушения Каховской ГЭС. Почти тысяче жителей была оказана помощь при эвакуации из прибрежных населенных пунктов Херсонской области.

В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС не менее 16 тысяч человек остались без крова. Об этом рассказал глава всемирной организации Антониу Гутерриш. «Не менее 16 тысяч человек уже лишились своих домов», — передает слова Гутерриша ТАСС. Он также отметил, что из-за риска перебоев снабжения чистой питьевой водой это число может возрасти на несколько тысяч. Для оказания помощи ООН с партнерами отправляют гуманитарную помощь, включая питьевую воду и таблетки для очищения воды, в пострадавшие районы, заключил Гутерриш. Ранее стало известно, что три населенных пункта в Новокаховском городском округе уже полностью затоплены после разрушения Каховской ГЭС. Почти тысяче жителей была оказана помощь при эвакуации из прибрежных населенных пунктов Херсонской области.