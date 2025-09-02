Оператор дрона повторил трюк из «Звездных войн», ударив по ВСУ: карта спецоперации на 2 сентября

Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Китай провел ряд встреч с зарубежными коллегами, где высказался, в том числе и о действиях Украины против РФ. Президент страны подчеркнул, что Москве надоело терпеть атаки Киева по энергетическим объектам РФ, включая газопроводы, откуда поступают энергоносители для западных стран. И теперь ВС РФ всецело отвечают.
Параллельно с этим солдаты РФ в южной части ДНР создают буферную зону для безопасности от атак ВСУ уже освобожденных территорий. Также продолжаются бои и на сумском направлении, где бойцы РФ, вдохновившись серией фильмов «Звездные войны», используют трюки для уничтожения объектов ВСУ. Карта спецоперации на Украине за 2 сентября — в материале URA.RU.
Россия перестала терпеть поведение Украины
Президент России Владимир Путин заявил о серьезном ответе на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что атаки украинских войск по энергетическим объектам России продолжались длительное время. Однако теперь ВС РФ будут зеркально отвечать.
По словам главы государства, Москва долгое время старалась избегать ударов по объектам Украины, но после серии атак со стороны ВСУ приняла решение ужесточить ответные меры. Об этом Путин рассказал на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, которая прошла в Китае.
Фантастические трюки против ВСУ
Оператор ударного FPV-дрона российской группировки «Север» успешно прорвался сквозь системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновые сети украинских военных, атаковав защищенный логистический канал ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил офицер с позывным «Витязь» в интервью российским журналистам.
По словам представителя российских сил, операция позволила взять под огневой контроль важную транспортную артерию противника, используемую для снабжения и переброски личного состава. И для успешного поражения украинского объекта был использован трюк из четвертого эпизода «Звездных войн», когда главный герой Люк Скайуокер залетал на X-Wing (звездном истребителе) внутрь «Звезды Смерти», уничтожив ту изнутри.
Обстановка на фронте спецоперации
Сумское направление
Подразделения группировки «Север» нанесли удары по украинским бригадам в Сумской области, успешно атаковав танковую, две механизированные и десантно-штурмовую бригаду, а также бригаду теробороны в районах населенных пунктов Степное, Кондратовка, Перше Травня, Варачино, Лесное, Павловка и Юнаковка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Харьковское направление
По данным ведомства, на харьковском направлении российские войска ударили по механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Чугуновка Харьковской области, что привело к потерям у противника. В результате боев были поражены до 175 военнослужащих ВСУ, а также танк и несколько единиц бронетехники. Также продолжаются столкновения в районах населенных пунктов Купянск, Глинское, Высшее Соленое, Боровская Андреевка Харьковской области.
Донецкий фронт
Подразделения «Южной» группировки вновь отметились на фронте, освободив населённый пункт Федоровка в ДНР. В ходе операций были повреждены три механизированные и десантно-штурмовые бригады, что привело к потерям противника, превышающим 205 человек, добавили в Минобороны. Также идут бои в районе Дробышево в (ДНР). Также были поражены формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка.
Херсонское и запорожское направления
Подразделения «Днепра» также не остались в стороне, ударив по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял до 65 военнослужащих, а также лишился боевой бронированной машины и девяти автомобилей. Уничтожение трех станций радиоэлектронной борьбы подчеркивает успешность операций в данном направлении. Основные бои проходят в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Михайловка, Львово, Тягинка и Антоновка Херсонской области. Расчет гаубицы «Мста-Б» 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил стационарный комплекс РЭБ и до пяти боевиков ВСУ в Запорожской области, передает «Пятый канал».
