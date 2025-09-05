Пожар в Луганске и массовые перехваты дронов над Воронежской областью: карта атак БПЛА на 5 сентября

Силы ПВО ликвидировали порядка 10 беспилотников ВСУ в воздушном пространстве двух районов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано. Губернатор также подчеркнул, что на территории области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой атак БПЛА.
Ночью украинские беспилотники также атаковали Луганск, в результате чего возник пожар. Кроме того, сразу в нескольких российских регионах объявлена угроза в связи с возможной атакой дронов. Карта ударов БПЛА — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ
Луганская область
Украинский беспилотник пытался атаковать хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенное на окраине Луганска. Согласно сообщению правительства, в 20:40 4 сентября в результате атаки БПЛА на территории города произошло возгорание одного из резервуаров с ГСМ. Отмечается, что емкости на момент инцидента были практически пустыми. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, а площадь возгорания оказалась незначительной. Позже в силовых структурах ЛНР сообщили, что над столицей региона было уничтожено семь дронов ВСУ.
Воронежская область
В Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области дежурные подразделения ПВО зафиксировали и успешно ликвидировали порядка 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Согласно предварительным сведениям, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано. Несмотря на это, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности в связи с возможной атакой дронов.
Беспилотная опасность
Курская область
Ночью в Суджанском районе Курской области был введен режим ракетной опасности. Местным жителям рекомендуется находиться в помещениях, лишенных окон и имеющих капитальные стены, например, в коридорах, ванных комнатах или кладовых. Также в области подразделения ПВО приведены в состояние повышенной готовности с целью предотвращения возможных атак, сообщил региональный оперштаб.
Херсонская область
Кроме того, в Херсонской области объявили угрозу, которую представляют беспилотники на территории региона. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Пензенская область
В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В рамках обеспечения безопасности населения были временно ограничены услуги мобильного интернета. Позднее глава области проинформировал о снятии режима «Беспилотная опасность» на территории региона.
Белгородская область
В Ракитянском районе объявлена угроза атаки беспилотников. МЧС Белгородской области рекомендует жителям оставаться в помещениях, избегать приближения к окнам либо воспользоваться укрытиями. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что режим опасности атаки БПЛА введен на всей территории Белгородской области.
Рязанская область
Также ночью сообщалось о введении режима угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.
Липецкая область
Помимо прочего, в Липецкой области введен режим воздушной тревоги, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как уточняет губернатор, в городе Елец, Елецком и Долгоруковском районах, а также в Становлянском и Измалковском муниципальных округах объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой атаки БПЛА. Кроме того, аналогичный уровень угрозы установлен для Лебедянского района. Позднее Артамонов сообщил, что красный уровень опасности в регионе отменен, однако на территории Липецкой области продолжает действовать желтый уровень воздушной тревоги.
Тульская область
В Тульской области тоже введен режим повышенной опасности из-за угрозы атаки украинских дронов на территории региона. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев.
Ограничения в аэропортах
В аэропортах Тамбова и Волгограда были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Эти меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. С такими же целями ограничения установлены в аэропорту Грабцево, расположенном в Калуге. В Тамбове и Волгограде аэропорты уже возобновили работу.
